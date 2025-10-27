El Carbosillo, 'ahogado' por la burocracia de la CHD

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El canal del Carbosillo, que serpentea desde San Andrés del Rabanedo a Ferral del Bernesga y da vida a una senda de 6,5 kilómetros muy transitada, se 'ahoga' de nuevo por la burocracia de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Una entidad que ignora desde hace un año las sucesivas peticiones de este Ayuntamiento del alfoz leonés para poder limpiar su cauce, cuajado de maleza y basura. La autorización se solicitó en noviembre de 2024, y se volvió a cursar este 28 de mayo, el 7 de julio y la última, el 17 de septiembre. Cuatro veces con la misma respuesta, el silencio. De modo que se fomenta un círculo vicioso, la CHD no limpia el Carbosillo, pero tampoco deja entrar a adecentar el canal a riesgo de multa. La única opción es lograr el okey de la Confederación, que no se apura en concederlo.

El cauce está tapado por hierbas y troncos.Virginia Moran

La rehabilitación de la senda del Carbosillo y el Arroyo del Valle culminó en 2014 tras 2,2 millones y constituyó una de las obras más importantes desde el punto de vista medioambiental en San Andrés. Sin embargo, ese paraje se ha convertido en numerosas ocasiones a lo largo de sus once años de vida en una trampa para peatones y ciclistas. Las sistemáticas negativas de la Confederación Hidrográfica del Duero a limpiar el canal que discurre junto a la senda, los temporales que arruinan su camino de zahorra y las barandillas de los puentes ayudados por esa falta de mantenimiento, y la proliferación de maleza, vienen dando de forma reiterada una sensación de abandono que genera abundantes quejas de sus usuarios y de los partidos políticos.

La senda ya nació «tocada». En su primer invierno, la crecida del canal y las lluvias torrenciales generaron unos socavones de grandes dimensiones en el camino. La CHD sí respondió entonces para repararla, pero tras seis meses de peticiones por parte del Ayuntamiento de San Andrés y porque las obras estaban en garantía. Se secaron 300 árboles. Los temporales Daniel y Elsa volvieron a ponerla patas arriba por un nuevo retraso en la autorización de la Confederación para limpiar antes de los meses de invierno. La última limpieza del Carbosillo se pudo acometer en 2022 y después de quedar el concurso cinco veces desierto. El Ayuntamiento no ceja en su intento, porque retirar maleza, palos y basura es clave para que no se desborde de nuevo antes de los meses de lluvia y nieve, pero con la CHD ya se sabe, en los tramos urbanos, «sólo tiene funciones de autorización y control de las actuaciones que se quieran realizar», aunque no se sabe cuántos meses tardará en decir «adelante».