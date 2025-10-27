Los ábregos domarán el otoño de León tras un tren de fuertes lluvias esta semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España se prepara para afrontar un importante cambio meteorológico durante los próximos días, y León no va a ser una excepción. Las previsiones de Meteored señalan que un tren de borrascas procedentes del Atlántico dejará lluvias generalizadas en gran parte del territorio nacional. Este patrón climatológico podría extenderse hasta principios de noviembre, configurando una semana marcada por la inestabilidad atmosférica.

La llegada de los ábregos, conocidos popularmente como "vientos llovedores", será determinante para este cambio. Las masas de aire templadas y muy húmedas procedentes del suroeste peninsular generarán precipitaciones abundantes, especialmente en la vertiente atlántica, donde podrían alcanzar valores significativamente altos.

Este miércoles una borrasca se adentrará por el oeste peninsular. DL



El origen de este fenómeno se debe a la formación de una gran vaguada sobre el Atlántico norte, donde el chorro polar presenta importantes meandros. Esta configuración atmosférica abrirá la puerta a sucesivas borrascas y frentes que afectarán la península durante toda la semana, con especial incidencia en las regiones occidentales.

¿Qué son los ábregos y por qué traen tanta lluvia?

Los ábregos son vientos característicos del cuadrante suroeste que se originan cuando las borrascas se aproximan a la Península Ibérica por latitudes relativamente bajas. Estos vientos son templados, muy húmedos y con gran capacidad pluviométrica, pues se cargan de humedad durante su recorrido por el océano Atlántico antes de alcanzar tierra firme.

La circulación prevista para esta semana de octubre de 2025 favorecerá especialmente su presencia. Las bajas secundarias que se formarán circularán por latitudes inferiores a lo habitual, extendiendo sus efectos a prácticamente todo el territorio nacional. Los meteorólogos destacan que estos vientos aportan enormes cantidades de humedad, actuando como verdaderos "ríos atmosféricos" que intensifican las precipitaciones en determinadas zonas.

Cronología del temporal: evolución día a día

Durante este lunes, España aún ha disfrutado de relativa estabilidad, con algunos chubascos tormentosos localizados principalmente en el sur de Andalucía. Las temperaturas han iniciado una recuperación en el norte y noreste, mientras que han descendido ligeramente en la costa mediterránea andaluza y sur de Murcia.

El martes marcará el verdadero inicio del cambio. A partir del mediodía, un frente dejará lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Estas precipitaciones serán localmente intensas y acompañadas de fenómenos tormentosos en algunos puntos. Con el paso de las horas, las lluvias se extenderán hacia Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Asturias, suroeste de Cantabria e interior sureste. Canarias también registrará chubascos dispersos.

El miércoles será especialmente complicado. Una borrasca penetrará por el oeste peninsular generando precipitaciones en casi toda España, con excepción del litoral mediterráneo, algunos puntos del Cantábrico occidental y Galicia. Los aguaceros más intensos se concentrarán en la vertiente atlántica, meseta norte y zonas centrales, frecuentemente acompañados de actividad eléctrica.

Para el jueves, aunque los restos de la borrasca principal aún dejarán chubascos en el cuadrante nororiental y entorno del Estrecho, un nuevo frente bastante activo volverá a repartir precipitaciones en la vertiente atlántica. En el archipiélago canario, los chubascos ganarán intensidad especialmente en Gran Canaria y las islas orientales.

Acumulaciones previstas y zonas de mayor riesgo

Las previsiones del modelo europeo resultan contundentes respecto a las acumulaciones esperadas. A lo largo de esta semana, algunas localidades del sector occidental del Sistema Central podrían superar los 200 litros por metro cuadrado, una cantidad verdaderamente excepcional que obliga a extremar las precauciones, especialmente en áreas afectadas por incendios forestales durante el verano pasado.

Otras zonas que registrarán precipitaciones abundantes serán el oeste y sur de Galicia, el entorno del lago de Sanabria, las comarcas occidentales de Castilla y León y las sierras del oeste castellanoleonés, donde se superarán ampliamente los 100 litros por metro cuadrado acumulados durante el episodio. Este contraste resulta llamativo comparado con el litoral mediterráneo y Baleares, donde apenas se registrarán precipitaciones.

Los expertos meteorológicos recomiendan especial atención a las regiones afectadas por incendios forestales en meses anteriores, ya que el suelo quemado tiene menor capacidad de absorción y aumenta el riesgo de escorrentías y posibles inundaciones locales.

Temperaturas suaves: un otoño sin frío intenso

A pesar de encontrarnos a finales de octubre de 2025, este episodio de lluvias vendrá acompañado de temperaturas relativamente suaves. Aunque las madrugadas de principios de semana serán frías en el interior peninsular, con valores entre 2 y 3 grados en capitales como Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel, Valladolid, Vitoria o Zamora, la entrada de los ábregos templará notablemente el ambiente en los días posteriores.

A partir del miércoles, el termómetro superará los 25 grados en puntos del litoral mediterráneo, valores considerablemente altos para esta época del año. La circulación atlántica predominante impedirá la llegada de masas de aire muy frías, por lo que no se esperan nevadas significativas en cotas bajas durante la próxima festividad de Todos los Santos.

Los meteorólogos señalan que, por el momento, no se vislumbra ninguna entrada de aire polar contundente a medio plazo, lo que mantendría este patrón de temperaturas moderadas durante al menos las próximas dos semanas. Estas condiciones constituyen un inicio de noviembre más templado de lo habitual para gran parte de España.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado sobre la evolución de este episodio meteorológico, especialmente en las zonas occidentales donde las precipitaciones serán más abundantes. Asimismo, se aconseja extremar la precaución en carreteras y áreas susceptibles de inundaciones locales durante los próximos días.