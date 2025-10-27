La fiebre por el Gordo desata largas esperas: los leoneses madrugan para no quedarse sin su sueño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Loterías y Apuestas del Estado puso a la venta en julio los 198 millones de décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, que tendrá lugar el 22 de diciembre y repartirá 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior.

El espíritu navideño se adelanta cada año en León y este 2025 no es la excepción. Mientras el otoño apenas comienza a teñir de ocres las calles de la ciudad, las administraciones de lotería ya registran colas que serpentean por las aceras del centro histórico. El fenómeno, que se intensifica a medida que se acerca diciembre, ha comenzado con especial fuerza en esta temporada, convirtiendo la compra de décimos en todo un ritual para los leoneses.

En la céntrica Plaza de San Marcelo, frente al consistorio leonés, decenas de personas esperan pacientemente desde primera hora de la mañana.

El fenómeno no es exclusivo de esta zona. La expectación por conseguir el Gordo de Navidad es máxima. La pasión de los leoneses por la Lotería de Navidad no es infundada. La provincia cuenta con una notable historia de premios importantes que alimenta la esperanza de los jugadores año tras año.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, el gasto medio de los leoneses supera los 108 euros, con una consignación a la provincia de 48.329.600 euros. En el contexto de que los castellanos y los leoneses son los que más gastan en la lotería de Navidad, con una media de 117,2 euros, los leoneses no alcanzan esta cifra —que lideran los sorianos con 285,04 euros—, pero sí están por encima de la media nacional, que se queda en 73,84 euros.

Para las administraciones locales, especialmente las ubicadas en el casco histórico de León, el periodo de venta de la Lotería de Navidad supone el momento más importante del año.

Tradiciones y supersticiones en torno al sorteo

La compra de lotería en León está rodeada de tradiciones y rituales que se transmiten de generación en generación. Muchos jugadores mantienen fidelidad a determinadas administraciones que consideran "afortunadas" o a números específicos vinculados a fechas significativas. Otros prefieren adquirir décimos en lugares que han repartido grandes premios previamente, confiando en que la suerte permanece en el establecimiento.

Entre las supersticiones más extendidas está la de tocar el décimo con amuletos personales, guardarlo en lugares específicos de la casa o comprarlo en fechas consideradas de buena fortuna.

Las peñas y asociaciones vecinales también juegan un papel fundamental en la difusión de la ilusión. Muchas de ellas organizan compras colectivas de décimos, participaciones y pequeñas rifas paralelas que fomentan la cohesión social mientras se comparte el sueño del premio. En los pueblos de la provincia, estas iniciativas suelen estar vinculadas a proyectos comunitarios o causas benéficas, añadiendo una dimensión solidaria al fenómeno de la lotería.