El primer quinteto de oro de la ciberdefensa de la Otan aterriza en el Incibe en enero

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ya tiene fecha de inicio de su aceleradora de empresas emergentes de ciberseguridad de la Otan. El director, Félix Barrio, confirmó en El Filandón que las primeras cinco startups seleccionadas para el programa Diana (Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte) llegarán a la sede del Incibe en León en enero de 2026.

El aterrizaje de estas cinco compañías marca el inicio formal de las operaciones de la única aceleradora designada por la Otan en España. Estas startups, procedentes de distintos países de la Alianza, son especialistas en tecnologías de vanguardia enfocadas en ciberseguridad, y trabajarán en la capital leonesa durante un programa intensivo de certificación, mentoría y acceso a financiación.

El proceso de selección, gestionado por la red Diana, ha priorizado proyectos con alto potencial para desarrollar soluciones de doble uso (civil y militar) que refuercen la seguridad colectiva de la Otan.

«La Alianza Atlántica nos confirmó en abril como acelerador de empresas que aporten innovación y nuevos métodos de ciberseguridad y esperamos recibir en enero a las primeras cinco», aseguró Barrio, quien explicó que «el encargo de la Otan no tiene que ver con armas de destrucción masiva, es para mejorar la calidad de vida de las personas elevando la capacidad de disuasión de ciberataques a instalaciones y servicios civiles básicos como aeropuertos, hospitales, redes eléctricas..., porque las guerras como se ha confirmado con la de Ucrania, cada vez atacan más infraestructuras críticas para la población».

De modo, que la actividad de estas startups, en colaboración directa con la Otan, pondrá el foco de la innovación y la ciberdefensa europea sobre León desde el inicio del próximo año, consolidando la reputación del Incibe como el gran hub de ciberseguridad del sur de Europa. Y posee ya experiencia, porque en los últimos 6 años se han formado 403 compañías de este tipo en Europa «y 1 de cada 3 pasaron por la aceleradora del Instituto», indicó.

La llegada de este primer grupo en enero tendrá un impacto directo en el ecosistema leonés, ya que atraerá a perfiles altamente cualificados y emprendedores extranjeros a la ciudad, fomentando el networking y la transferencia de conocimiento con profesionales locales. Las empresas y sus equipos necesitarán alojamiento, servicios y espacios de trabajo, lo que dinamizará sectores como el inmobiliario, el comercio y la hostelería. Se espera que estas primeras empresas sirvan de «efecto llamada» para sucesivas convocatorias, con el objetivo de expandir el número de startups aceleradas en León a lo largo de 2026.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública fue quien anunció el pasado mes de abril que la Otan había elegido al Incibe ubicado en león como el único organismo capacitado en España para realizar las funciones de aceleradora de startups de la Alianza Atlántica, lo que supone un reconocimiento a nivel internacional sin precedentes en el ámbito de la ciberseguridad, ya que será el organismo encargado de poner en marcha la red de laboratorios que certificará la ciberseguridad de productos, soluciones y servicios innovadores de las empresas que la Otan promoverá en los próximos años.

El proyecto de la Otan impulsa la cooperación transatlántica en tecnologías críticas y para activar la creación de empresas dedicadas a las tecnologías emergentes de doble uso ya ha aprobado un fondo de financiación inicial de 1.000 M€, así como tutorías y exposiciones a oportunidades comerciales para las compañías que participen.

«Se requiere tener unas infraestructuras críticas resistentes a ataques de terceros países», matizó el director del Incibe sobre la nueva misión que asume el Instituto para certificar a nivel mundial productos y servicios innovadores para ese fin. Se trata de infraestructuras cuya interrupción o destrucción generaría graves consecuencias en la salud, la seguridad, la economía o la estabilidad del país al ser pilar de los servicios esenciales, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, el agua y la salud.