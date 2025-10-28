Salto del Incibe más allá de las fronteras

Creado: Actualizado:

En poco más de dos meses se activará una fase sobresaliente de crecimiento para el Incibe, que superará literalmente las fronteras de España. En enero de 2026 empezará el desembarco de las iniciativas patrocinadas por parte de la Otan para impulsar la ciberdefensa. Supone un espaldarazo sin precedentes para el instituto de ciberseguridad que tiene su sede en el barrio de La Lastra, y que avanza tanto en lo cualitativo como en lo geográfico. La incorporación de cinco compañías, dentro de este proyecto pionero, pone en marcha de manera efectiva el inicio de las operaciones de la única aceleradora que ha sido seleccionada por la Otan en España —el Incibe—, que acoge a estas startups que tienen su origen en diferentes países que forman parte de la Alianza del Atlántico Norte. Se trata de empresas especializadas en materias de tecnología de vanguardia, con la ciberdefensa como su objetivo último. En el Incibe realizarán un trabajo intensivo de certificación, mentoría y acceso. Será un paso fundamental para este instituto, en su crecimiento y en su internacionalización. El director Félix Barrio aclara que los planes se centran en «salvar servicios vitales» y nada tienen que ver con la fabricación de armas de destrucción masiva. La Otan, según avanza, ha presupuestado el arranque de todo esto con una partida de mil millones de euros.