Huelga estudiantil contra el acoso tras el caso de Sandra Peña

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga para hoy contra el bullying tras el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. Los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato están llamados en León a las 11.00 horas en la plaza de Guzman, donde comenzará la marcha que finalizará en la plaza Santo Martino, frente al instituto Legio.

La marcha, que busca solidarizarse con la familia de la joven también reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. «Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos", recalcan desde el sindicato, para demandar una educación libre de discursos de odio. La marcha la secunda también Llión col puebru palestín.