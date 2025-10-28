La avería de un coche atasca otra vez la ronda en el cruce de La Granja en León

Sin que ni siquiera hayan comenzado las obras para el soterramiento, que no pasan por el momento de trabajos preparatorios, el cruce de La Granja se ha vuelto a convertir este martes en una ratonera. Apenas motivada por la avería de un vehículo en las inmediaciones, la intersección condiciona el tráfico en la ronda Este con el embotellamiento de vehículos desde la rotonda de Carrefour.

El problema ha hecho que tenga que intervenir la Policía Local. Los agentes municipales han empezado a regular la circulación en el cruce de La Granja para evitar riesgos y dar fluidez al tráfico.

Con este empeño, la reorganización ha cogido en medio a los conductores que salen desde La Granja. Aquellos que toman dirección hacia Carrefour no tienen problemas, pero los que quieren usar la glorieta como herramienta de giro para subir al norte, hacia Villaobispo y Hospitales, se encuentran con el escollo de que no se permite.

Como consecuencia de esta restricción, todo este tráfico se ve obligado a llegar llegar hasta la glorieta de Carrefour y, desde allí, cambiar de sentido. Pero la acumulación hace que, entre este punto y la rotonda de La Granja se genere un tapón.

Los agentes trabajan para restablecer la situación.