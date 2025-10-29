Curso de prevención y gestión de incidentes cibernéticos con Incibe y la Universidad
La Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de León, que forma parte del Programa de Cátedras de Instituto Nacional de Ciberseguridad programa el curso de extensión universitario sobre Asesoramiento preventivo y reactivo en incidentes de ciberseguridad. La actividad formativa gratuita con dos ediciones, —del 3 al 14 de noviembre y del 24 de noviembre al 4 de diciembre-, ambas en modalidad presencial en el Aulario de la Universidad de León de 16.00 a 20.00 horas y con una equivalencia de 1,7 créditos tiene como objetivo capacitar y especializar a los participantes en aspectos clave de la ciberseguridad, abarcando tanto el asesoramiento preventivo como la respuesta frente a incidentes. De esta manera, busca mejorar la empleabilidad de los asistentes en un sector con alta demanda de profesionales cualificados, proporcionándoles conocimientos progresivos en distintas áreas de la ciberseguridad, el uso seguro y responsable de Internet, así como en el marco legal español e internacional que regula esta disciplina.
Además, el curso permitirá a los participantes desarrollar competencias esenciales para el ejercicio profesional en este ámbito, fomentando la comunicación efectiva en contextos de asesoramiento y resolución de incidentes. También se abordará el conocimiento de la normativa legal vinculada a la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad, así como la identificación de amenazas y vulnerabilidades en usuarios y organizaciones. Para completar la formación, se analizarán incidentes reales de ciberseguridad desde un enfoque práctico, facilitando la aplicación directa de los conocimientos adquiridos.