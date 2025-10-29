Curso de prevención y gestión de incidentes cibernéticos con Incibe y la Universidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de León, que forma parte del Programa de Cátedras de Instituto Nacional de Ciberseguridad programa el curso de extensión universitario sobre Asesoramiento preventivo y reactivo en incidentes de ciberseguridad. La actividad formativa gratuita con dos ediciones, —del 3 al 14 de noviembre y del 24 de noviembre al 4 de diciembre-, ambas en modalidad presencial en el Aulario de la Universidad de León de 16.00 a 20.00 horas y con una equivalencia de 1,7 créditos tiene como objetivo capacitar y especializar a los participantes en aspectos clave de la ciberseguridad, abarcando tanto el asesoramiento preventivo como la respuesta frente a incidentes. De esta manera, busca mejorar la empleabilidad de los asistentes en un sector con alta demanda de profesionales cualificados, proporcionándoles conocimientos progresivos en distintas áreas de la ciberseguridad, el uso seguro y responsable de Internet, así como en el marco legal español e internacional que regula esta disciplina.

Además, el curso permitirá a los participantes desarrollar competencias esenciales para el ejercicio profesional en este ámbito, fomentando la comunicación efectiva en contextos de asesoramiento y resolución de incidentes. También se abordará el conocimiento de la normativa legal vinculada a la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad, así como la identificación de amenazas y vulnerabilidades en usuarios y organizaciones. Para completar la formación, se analizarán incidentes reales de ciberseguridad desde un enfoque práctico, facilitando la aplicación directa de los conocimientos adquiridos.