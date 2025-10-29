Derecho aborda el desafío ético y social de la era digital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Jornada Nacional Académica sobre la Acción Tutelar de la Unión Europea en Tecnologías Disruptivas se celebra este viernes en la Universidad de León. Se trata de un encuentro especializado que abordará el papel de Europa en la protección de las sociedades frente al impacto creciente de las nuevas tecnologías.

La iniciativa, financiada por la Junta, se centrará en analizar cómo la Unión Europea desarrolla medidas de tutela ante la expansión de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el big data, la cadena de bloques o los dispositivos IoT y wearables, que transforman de forma profunda las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Para ello, el encuentro reunirá a expertos de distintos ámbitos técnicos, jurídicos, sociológicos, educativos y éticos, con el objetivo de reflexionar sobre las implicaciones que estas tecnologías tienen para la ciudadanía europea y para el ejercicio de las libertades fundamentales reconocidas en el Tratado de la Unión. La cita se desarrollará en Derecho.