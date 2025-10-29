Villaquilambre: «Una senda verde para conectar los diez pueblos»

El alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez, 'respira' junto a la senda del Torío, uno de sus lugares preferidos junto al río que proyecta conectar también con senda verde y carril-bici con la zona de Villasinta y llegar hasta la carretera de Asturias para poner en contacto todos los pueblos del municipio. «Vamos a seguir peleando porque el Torío sea importante en León». Contento con el inicio de la obra de Feve, no cejará en reivindicar que el tren llegue al centro de León.