Villaquilambre: «Una senda verde para conectar los diez pueblos»

La senda del Torío es clave para Álvarez, que apuesta por extenderla hacia Villasinta.

La senda del Torío es clave para Álvarez, que apuesta por extenderla hacia Villasinta.

Pilar Infiesta
Pilar InfiestaRedactora de León
Villaquilambre

El alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez, 'respira' junto a la senda del Torío, uno de sus lugares preferidos junto al río que proyecta conectar también con senda verde y carril-bici con la zona de Villasinta y llegar hasta la carretera de Asturias para poner en contacto todos los pueblos del municipio. «Vamos a seguir peleando porque el Torío sea importante en León». Contento con el inicio de la obra de Feve, no cejará en reivindicar que el tren llegue al centro de León.

