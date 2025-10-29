Valverde: «Necesitamos más viviendas por la alta demanda»

Con sus trece colosos de seis metros y 700 kilos suspendidos en la fachada, la Basílica de La Virgen del Camino es la mejor tarjeta de presentación del municipio para el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, orgulloso de los 200.000 visitantes que atrae el templo cincelado por la mano del artista Subirachs. Con casi 7.800 habitantes y un crecimiento del 81% en las últimas dos décadas, asegura que necesitan 400 viviendas más y está dispuesto a poner a disposición solares del Ayuntamiento, sobre todo, en San Miguel para incentivar la construcción. Con una amplia cartera de eventos deportivos, de ocio y culturales y con una apuesta por la conciliación, se preparan para asumir la demanda residencial de nuevos trabajadores del polígono de Villadangos y de la Academia Básica del Aire, que va a incrementar en 200 sus alumnos, el personal de profesorado, servicios y mantenimiento..