Basura sin control en la plaza Mayor

Recién estrenada la reurbanización en la que se invirtieron 1,9 millones de euros, la plaza Mayor luce la basura fuera de los contenedores. No es un excepción en el casco histórico, como alertan los vecinos, que reivindican desde hace años a los responsables del Ayuntamiento de León que mejore el servicio.

El descontrol, como inciden, se puede ver en los buzones de la recogida neumática, junto a la entrada del aparcamiento subterráneo. Allí se acumulan restos de una obra con embalajes, bolsas de basura y plásticos. Todo a la vista en uno de los espacios referentes del casco histórico

Los vecinos recalcan que ya han enviado su queja al Procurador del Común ante la falta de atención del gobierno municipal. No se trata solo de imagen, como señalan los afectados, que abundan en que se da un problema de salubridad pública.