Estas son las seis 'hermanas' de León

Un hermanamiento entre ciudades es un acuerdo formal de largo plazo entre dos localidades, a menudo de diferentes países o regiones, para fomentar el contacto humano, el intercambio cultural, la cooperación y el conocimiento mutuo.

Surgió con fuerza en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de promover la paz y la reconciliación entre pueblos que habían sido enemigos, sentando las bases de una convivencia duradera.

Las ciudades se hermanan generalmente por lazos históricos, culturales, económicos o demográficos comunes, buscando el mutuo enriquecimiento y la cooperación.

Las ciudades con las que León está hermanada son las siguientes: