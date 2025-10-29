Castilla y León pagará 2.100 euros anuales más a estos trabajadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará esta semana la orden para el pago del cuarto y quinto sexenio a los docentes con más de 20 de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal, que irán de 1.050 a 2.100 euros anuales. De esta manera, los profesores podrán cobrar ese incremento en la nómina de noviembre.

Antes de visitar las obras que se realizan en el Instituto de Enseñanza Secundaria Zorrilla de la capital, la consejera Lucas subrayó que la Junta cumple con los compromisos firmados. Unas declaraciones que hacían referencia al acuerdo alcanzado a finales de septiembre con los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CCOO) para la mejora de las condiciones laborales del profesorado en la Comunidad. El texto recoge, según Ical, medidas de carácter retributivo como el aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal. Además, el profesorado itinerante del medio rural verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. Por su parte, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.