El 'embrujado' rincón de León que ha sido investigado por Cuarto Milenio

El Palacio del Conde Luna en León es edificio gótico civil del siglo XIV, y al igual que muchos monumentos medievales, está envuelto en una leyenda con tintes oscuros y paranormales que se ha popularizado en la ciudad.

La leyenda principal que se asocia con el Palacio del Conde Luna tiene que ver con un asesinato y un fantasma que vaga por sus estancias.

La leyenda se sitúa en el siglo XV y mezcla hechos históricos de la época con elementos de terror.

Se cuenta que el Obispo Rodrigo de Vergara (un clérigo de alto rango), cometió un asesinato en León, supuestamente contra el tesorero de la capital. Tras cometer el crimen, la noticia se extendió rápidamente, provocando la ira del pueblo. El obispo huyó de la turba y se refugió en un lugar que creyó seguro: el Palacio del Conde Luna, buscando la protección que este edificio señorial podría ofrecerle. A pesar de su refugio, el pueblo enfurecido lo encontró en el palacio. La leyenda culmina con el obispo siendo linchado y asesinado dentro de los muros del edificio. Desde aquel suceso violento, el espectro del Obispo Rodrigo de Vergara se quedó atrapado en el palacio, y la leyenda asegura que su fantasma vaga por sus estancias.

Además, el Palacio del Conde Luna albergó en su momento la sede del temido Tribunal de la Inquisición, un lugar de interrogatorios y posibles torturas que añade una capa de oscuridad a su historia.

También, Durante siglos después, y antes de su rehabilitación, el palacio llegó a albergar una funeraria.

Debido a estos antecedentes históricos y la leyenda del obispo, son muchas las personas y los equipos de investigación (como el programa Cuarto Milenio) que han visitado el palacio buscando psicofonías o reportando la sensación de "presencias".