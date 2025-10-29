Dos nuevos atropellos durante la tarde de este miércoles en León capital

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Como empieza a ser habitual, dos nuevos atropellos han protagonizado la tarde de este miércoles en León capital, casi seguidos.

Según han informado los Servicios de Emergencias de Castilla y León 112, el primero se ha producido a las 17:17 horas, en el Paseo La Granja, donde una mujer de unos 65 años ha sido atropellada por un turismo. Como consecuencia, la mujer presentaba una brecha en la ceja.

Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y trasporte vital básico se han personado en el lugar de los hechos para ofrecer la ayuda necesaria.

El siguiente accidente ha ocurrido en menos de diez minutos después con respecto al primero, alrededor de las 17:30 horas. En este, una pareja (una mujer y un varón) que rondaban entre los 70 y los 80 años han sido arrollados por un vehículo en la calle Cabrera, a la altura del número 1.

Ambos han sido atendidos por una ambulancia sin presentar heridas graves.

La Policía Local también ha acudido al lugar de los hechos para reestablecer el tráfico.