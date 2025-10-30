La ULE avanza paso a paso en la obra de Medicina

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

a Universidad de León avanza en la materialización de la futura Facultad de Medicina. Un inmueble que se ubicará en la parcela situada detrás del EGA y la Biblioteca San Isidoro, en el campus de Vegazana, donde se han desarrollado ya los primeros estudios geotécnicos necesarios para determinar el tipo de cimentación y estructura que requerirá el edificio. Se tratan de las catas que permitirán, según señala el arquitecto de la Universidad, Melquiades Ranilla, conocer con precisión las características del subsuelo y planificar de manera adecuada la construcción.