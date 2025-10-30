La gran familia Álvarez refuerza sus lazos leoneses desde su origen en Santa Ana

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Han sido muchos los años que los nueve hermanos de la familia Álvarez, descendientes del barrio de Santa Ana de León, se han reunido para estrechar sus lazos. Lo hacen ahora de nuevo para conocer a los nuevos miembros, nacidos ya en otros lugares, y mantener una tradición que les ha mantenido unidos durante años. Chelo, Teruco, Paula, Luisa, Conchi, José, Carmina, Paco y Ninchi forman el corazón de este núcleo familiar que crece, y se esfuerza en mantener su vínculo familiar en las nuevas generaciones.