Las obras de la AP-66 se miran en el espejo de la sentencia del Supremo sobre la AP-9

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Estaba escrito el malestar de los usuarios de la AP-66 por tener que compaginar las obras en la autopista con los tasa íntegra del peaje; así, cuatro meses, en esta tarde de reformas que afecta a los túneles y entorpece el paso, y hasta la seguridad que se sobreentiende va aparejada al pago de la tarifa en La Magdalena a cambio de circular por cuatro carriles. Ahora, ese malestar está recogido en una sentencia del Tribunal Supremo que viene a poner sobre blanco el efecto que tiene para el servicio compatibilizar obra y circulación. Audasa, concesionaria de la AP-9, tan afamada en el mundo del peaje como la asturleonesa, tendrá que devolver a los usuarios de la pista la cantidad aportada en el paso por transitar durante 81 días que duraron los trabajos de reforma en el puente de Rande, en Vigo. Esta decisión judicial resuelve en un pleito arrastrado desde 2015, que se extendió durante tres años, por efectos y reclamaciones de esa intervención, causa de retenciones, atascos, saltos de carril. Nada ajeno a lo que sucede de forma estacional en el curso de la autopista León-Asturias, envuelta desde el pasado mes de julio en la emoción de la hilera de los pivotes, los saltos de carril, la circulación alterna, los dos carriles d ella plataforma convertidos de sopetón en circulación de doble sentido. Desde julio, y hasta diciembre, al menos, estas sensaciones se comparten en una gran extensión del trazado del tramo de pago de la asturleonesa, mientras se alicatan túneles conforme a la normativa más competente en seguridad. Por estas incidencia repetida en la AP-9, una denuncia colectiva de la asociación de consumidores acabó en un juzgado de lo mercantil, que ya sentenció que era abusivo cobrar un peaje cuando la autopista estaba atascada. El proceso judicial superó todas las instancias posibles hasta llegar al Supremo; primero fue revocada por la audiencia y ahora el alto tribunal restablece la disposición judicial que habilita la opción de que los usuarios afectados recuperen la cuantía que pagaron por sortear calzada en obras. El Tribunal Supremo entiende la obligación de la concesionaria a informar a los usuarios de las condiciones y efectos de las obras, según recoge El Faro de Vigo.

Los afectados y promotores de esta denuncia que ha acabado con una sentencia favorable a su causa por parte del Tribunal Supremo ya han calculado la cantidad de dinero que debería atender la concesionaria ante esta decisión judicial que crea jurispudencia; en torno a los diez millones de euros por los 81 días a los que se refieren las jornadas de perjuiocio por las obras. Resulta inevitable trasladar el asunto a la AP-66 envuelta en obras mientras cobra los peajes de forma ininterrumpida desde el pasado mes de julio. Con la literalidad de la sentencia emitida por el TS, se entienden mejor algunos fenónemos que se suceden en las pantallas de tráfico que circundan los accesos previos a la autopista. Las pantallas de tráfico en las vías de alta capacidad en el perímetro de la capital leonesa ofrecen información constante sobre el tiempo de trayecto pendiente hasta alcanzar Lena a través de la autopista o por la alternativa de la carretera Nacional 630, por el paso del puerto de Pajares.