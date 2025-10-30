Cuánto costará la subida de retribuciones adicional a los trabajadores del Ayuntamiento de León

Tendría que haberse aplicado ya con la nómina de julio, como marca la resolución del Ministerio de Hacienda, pero el acuerdo no se ratificará hasta este viernes. El Pleno municipal santificará, con cuatro meses de retraso, la subida de las retribuciones para los trabajadores del Ayuntamiento de León. El alza, como para el resto de empleados del sector público, se ajusta a un 0,5%, con efectos de 1 de enero de 2024, y supondrá un gasto en total para el pasado ejercicio y el actual de 770.241,22 euros.

La cuenta figura en el acuerdo aprobado en la comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior. El documento detalla que por cada una de las dos anualidades, el Ayuntamiento de León tendrá que abonar un plus de 385.120,61 euros, calculado a partir de la aplicación del 0,5% a las 2.040 plazas de la plantilla municipal: 1.023 laborales, 828 funcionarios, 164 fijos discontinuos y 25 cargos de confianza ligados a los grupos políticos municipales. No se benefician, ya desde 2022, los 18 concejales con dedicación exclusiva que, hasta entonces, acompasaban la variación de sus retribuciones al resto, pero que dejaron de hacerlo tras la negativa de UPL de validar la propuesta de José Antonio Diez.

La partida anual se suma a partir de las diferentes cuantías desglosadas en el acuerdo: 3.897,68 euros para las retribuciones básicas de los eventuales; 29.501,01 euros de los sueldos, 7.261,58 de los trienios y 71.643,11 euros de otros complementos de los funcionarios; 132.929,13 de las retribuciones básicas y 64.935,40 euros de otras retribuciones del personal laboral; 1.936,64 de los convenios con el Ecyl; y 73.016,05 de la Seguridad Social. En total, los 385.120,61 euros para los que hay disponibilidad dentro de los 74.008.167,30 euros del capítulo de personal del presupuesto del Ayuntamiento de León de 2025.

El incremento adicional del 0,5% se calcula sobre «las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023» y tiene «efectos de 1 de enero de 2024», como se recalca en la resolución del ministerio, que incide en que se debería de haber abonado «en la nómina de julio de 2025, salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible». El Ayuntamiento lo hará a partir de ahora, toda vez que se ve aludido por la medida estatal. El acuerdo marcaba para 2024 «un incremento global máximo del 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023», ya aplicado, pero apostillaba que, «con efectos de 1 de enero de 2024», se aplicaría, «un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024».