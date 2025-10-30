El PSOE intenta minimizar el daño de la broma de Martínez con León

La resaca de la convención nacional del PSOE, celebrada el pasado fin de semana en la ciudad, no acaba de pasarse para los socialistas leoneses. Tres días después de las declaraciones del aspirante autonómico, Carlos Martínez, quien bromeó con la birregionalidad al porfiar en que «habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia», la vicesecretaria general en la comunidad y procuradora autonómica por la provincia leonesa, Nuria Rubio, defendió que no hubo «ninguna intención de mofa o burla», mientras que el alcalde de la capital, José Antonio Diez aprovechó para insistir en que «se dijo lo que se dijo» y le recordó a su compañera que está «cómoda donde está». «Yo voy a seguir a lo mío», sentenció el regidor.

Diez ironizó con que la representante del aparato autonómico y provincial haya «tardado tres días en salir» a contestar a la polémica. El alcalde recalcó que «la señora Rubio esté cómoda donde está» no significa que haya «decenas de miles de leoneses, decenas de representantes en los distintos municipios, muchísimos militantes del Partido Socialista que han manifestado estar menos cómodos que la señora Rubio en las Cortes de Castilla y León».

El regidor socialista señaló que no quiere «entrar ya más polémicas sobre este asunto». «Se dijo la que se dijo, es un sentir que tiene una parte importante de la ejecutiva o del nivel autonómico de nuestro partido, esta situación de no querer entender como mínimo, lo que es nuestra realidad, lo que es nuestro derecho, lo que es nuestro deseo».

El líder local del PSOE abundó en que esto le «preocupa porque una cosa es que no se pueda compartir, pero no respetarlo, bajo ningún concepto». «No lo voy a permitir porque las faltas de respeto que se le hacen al alcalde de León se le hacen a todos los ciudadanos. Yo voy a seguir efectivamente a lo mío, que es lo de todos: trabajar por León, por los leoneses, seguir reivindicando y seguir actuando y defensa de León», citó. Frente a su labor, Diez dejó caer que «hay otros que dicen que trabajan mucho por León». «Pero yo la verdad es que todavía no lo he visto. Llevan bastante tiempo ahí diciendo que trabajan por León, pero no he visto nada», concedió.

De nada sirvió que Rubio hubiera salido por delante a llamar «a la calma» con el argumento de que se había atendido a una parte «recortada» de la intervención de Carlos Martínez en León, según recogió la Agencia Ical. La procuradora leonesa expuso que «particularmente» no le habían sorprendido las críticas de Diez, quien «no parece que esté muy acorde con el PSOE». «Le animo a que abandone esa senda y que se centre en su gestión como alcalde», quiso zanjar la responsable orgánica, mano derecha del secretario provincial, Javier Alfonso Cendón.

Rubio quiso exponer además su «respeto absoluto» por quien defiende la Autonomía Leonesa, así como por las los que como ella apuestan por la continuidad de León con Castilla y argumentan que el problema se resolverá con la entrada del PSOE en el gobierno en la comunidad, después de casi 40 años del PP. La comparecencia le sirvió además para vender la imagen de la «buena relación» del pacto con UPL en la Diputación, como hace «muy poco» se puso de manifiesto en la reunión para revisar su cumplimiento. «Lo demás es ruido», defendió, pese a las críticas de los propios leonesistas tras el encuentro con Óscar Puente.