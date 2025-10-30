Pablo Arraiza: «Con la reforma, hará falta un fiscal por cada juzgado de instrucción»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pablo Arraiza valora la administración de Justicia desde la presidencia de la Audiencia Provincial de León, en un cargo que estrenó hace apenas cuatro meses. En el Filandón de La 8 León y Diario de León aporta un análisis de la actualidad. El magistrado augura carencias en la plantilla de fiscales ante la nueva reforma de la ley de enjuiciamiento.

La sentencia de la hullera

Un retraso que perturba. «Hay que explicar este asunto desde algunas circunstancias, sujetas a la confidencialidad de una baja médica de la juez; a la que se une una baja por maternidad; ahora ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo, y además el TSJ ha dispuesto medidas de refuerzo con el fin de que se pueda dedicar a las sentencias que tenía pendiente este juzgado, con lo que supongo que se dé solución al asunto; ese retraso nos perturba y nos preocupa como al resto de la sociedad; han concurrido circunstancia, pero la legislación e4spañola no permite que un juez que no ha dirigido la vista, dicte una sentencia».

Enjuiciamiento

Plantilla de fiscales en León. «Ante la reforma de la ley de enjuiciamiento, entiendo que la plantilla de fiscales en León resulta escasa para los nuevos cometidos que se les va a signar», valoró el presidente de la Audiencia, en torno a la función de jueces que se les va a asignar a los fiscales. «Haría falta incrementar la plantilla de fiscales al menos en tantos como juzgados de instrucción hay en España; en León, los cinco de instrucción, los tres de Ponferrada y los juzgados únicos en el resto de partidos judiciales de la provincia»

Bajas laborales

El número de jueces, escaso. «El incremento de bajas laborales no es un caso único para la administración de Justicia, se registra en otros órdenes; tenemos que tener en cuenta la carga de trabajo que existe, porque contamos con 12 jueces por cien mil habitantes; una cifra mínima si se tiene en cuenta las ratios en Europa; en Rumanía, por ejemplo, es de 50 jueces por cien mil habitantes; y eso que la tecnología está de nuestro lado frente a la carga de trabajo, que si se analizan las estadísticas es creciente. Es algo que habría que solucionar».

Evitar litigios

c Solucionar controversias antes de juicio. Arraiza se declara defensor de la fórmula de rebajar los litigios «de evitar litigios, comu una solución viable para dar respuesta a las cargas; hay diferencias que tendrían mejor solución fuera del juzgado, tratar de evitar controversias».

Nuevas soluciones en León

Sala en Ponferrada y juzgado de violencia en León. «La sala de la audiencia provincial en Ponferrada que es una demanda de Manuel García Prada, berciano de pro, que luchó por esta reivindicación casi hasta el límite de conseguirla, sería un logro relevante; según el concepto que se maneja ahora para crear nuevas unidades judiciales, nunca resultaría más barato, basta con poner un juez y solucionaría parte de la carga de asuntos. También es de destacar el juzgado de violencia de género, una gran noticia, y que se dedique exclusivamente a asunto de violencia contra la mujer y violencia sexual».

Más personal

Tribunal de instancia. «Reivindico la dotación de más personal, que se precisa sobre todo para hacer frente a los litigios de la sociedad civil; la implantación de los tribunales de instancia afecta a la organización de trabajo en las oficinas, no a la mesa del juez».

Credibilidad de los jueces

Máximo nivel en el enfrentamiento. «La Justicia siempre está en boca de todos, pero hemos llegado hasta el máximo nivel en el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial; vivimos un tiempo de conflicto entre políticos y jueces que es preocupante para la imagen que tiene los ciudadanos; lo que significa también que los jueces están haciendo su trabajo a pesar de la presión que están recibiendo; y puede que el intento de desprestigiar a los jueces se percibe como interesado por parte de la ciudadanía yu refuerza la idea de que los jueces hacen su trabajo y están en su sitio».

La espera por la justicia

La función del derecho penal. Pablo Arriaza se posicionó en torno a la sensación social de la aplicación de la justicia ante situaciones de catástrofe, como la que sucedió en Valencia hace un año. «Hay que tener en cuenta que el objeto del Derecho Penal no es devolver lo perdido; esa no es la finalidad. El derecho penal tiene la función de prevenir la comisión del delito y evitar que vuelva a repetirse. Hay que tener en cuenta que el procedimiento judicial es el único escenario capaz de garantizar la salvaguarda de la verdad».

El relevo en el decanato

Cuestión de agenda. Arraiza se refirió al proceso de relevo en el decanato de los jueces de León , ante las medidas que se tomaron tras el proceso de elección de la nueva decana, Mónica Ramírez. El anterior juez decano dijo desconocer los motivos de retraso del proceso.