Facua reclama la devolución de las cuantías abonadas por trayectos del Buscyl que tenían que ser gratuitos

Facua Castilla y León ha remitido un escrito al director general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León donde pide que se obligue a las empresas concesionarias que cubren los trayectos interurbanos de bus a devolver el dinero que los beneficiarios de la nueva tarjeta Buscyl han tenido que abonar porque los autobuses no tenían implantados los dispositivos de lectura, según explica la organización en un comunicado.

La asociación tuvo conocimiento por parte de usuarios titulares de esta tarjeta en formato digital de que hay algunas líneas de autobús donde no se ha podido utilizar durante todo el mes de septiembre al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario (tablets o lectores de QR) para validar sus viajes gratuitos.

Por ello, durante varias semanas se han visto obligados a comprar sus billetes por el método habitual si querían subir al autobús pese a que las compañías estaban obligadas a tener activos dichos dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró el funcionamiento el nuevo sistema de transporte Buscyl.

La Regional, empresa de autobuses que cubre a Medina del Campo, es una de las que hasta octubre no tenía implantado este sistema, viéndose los viajeros obligados a pagar sus billetes con el consecuente perjuicio económico que les ha supuesto al no poder validar su tarjeta digital Buscyl, según Facua.

El sistema Buscyl, implantado en septiembre de 2025, permite a los empadronados en Castilla y León viajar de forma gratuita en el transporte público de esta comunidad autónoma siempre que se cumplan unas condiciones. Se da la circunstancia de que son muchos los usuarios que ni siquiera han accedido a la información que les ha remitido la Junta con sus credenciales para acceder al Buscyl.