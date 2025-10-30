Herida leve una motorista que chocó en La Serna con un camión

Una motorista de 30 años ha resultado herida esta mañana tra sun choque con un camión.

Loso hechos ocurrieron a las 11.06. El 112 dio aviso de una colisión entre una moto y un camión a la altura del número 92 de la Avenida La Serna, en León capital, donde, ha resultado herida, en principio leve, la motorista, una mujer de unos 30 años.

El Servicio de Emergencias dio aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza una ambulancia.