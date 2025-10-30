El invierno llama a la puerta en León: fin de semana de lluvias y descenso de temperaturas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El puente que da inicio al mes de noviembre estará marcado por la inestabilidad en la capital leonesa. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los leoneses deberán preparar el paraguas y la ropa de abrigo, ya que se espera un fin de semana de cielos cubiertos, lluvias y un notable descenso de las temperaturas.

La jornada del viernes, 31 de octubre, estará dominada por el cielo gris. Se anticipa un día cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente en las últimas horas de la tarde. Las mínimas se mantendrán relativamente suaves, rondando los 9 °C, mientras que las máximas se quedarán en torno a los 15-16 °C. Soplará viento flojo de componente sur.

El ambiente cambiará drásticamente el sábado, 1 de noviembre. Aunque la probabilidad de lluvia desciende considerablemente, el día se caracterizará por una notable bajada de las temperaturas. Las máximas apenas alcanzarán los 10-11 °C, un descenso significativo respecto al viernes. Las mínimas serán frías, acercándose a los 5 °C. Se esperan intervalos nubosos, aunque el sol tendrá pocas oportunidades de asomar. Se prevé un aumento de la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar velocidades moderadas, incrementando la sensación de frío.