León entra en la Red Rima de investigación ambiental

La Universidad de León se ha integrado en la Red de Institutos Universitarios de Investigación en Ciencias Tecnológicas del Medio Ambiente, una nueva alianza estratégica que acaba de constituir esta semana la comunidad científica española para afrontar los desafíos ambientales desde la investigación. León estará representada por su Instituto Universitario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad junto con una decena de institutos de universidades públicas que pretenden potenciar la investigación, la formación, la transferencia y la divulgación en materia ambiental.

La Universidad de León aportará a esta nueva alianza líneas de investigación muy consolidadas, desarrolladas por grupos con una amplia experiencia, que destacan por «su fuerte componente investigador y su capacidad para participar en proyectos conjuntos», señalaron desde la institución académica leonesa para precisar las acciones del Grupo de Física de la Atmósfera, Ecología Aplicada y Teledetección, Limnología y Biotecnología Ambiental, Ingeniería y Agricultura Sostenible y Geología Ambiental, Cuaternario y Geodiversidad. Asimismo, el instituto universitario leonés cuenta con otras líneas de investigación como las lideradas por Saúl Manzano, del área de Botánica, en el campo de la paleontología y la paleopalinología.

La constitución de la Red Rima se formalizó durante el primer Encuentro Nacional de Institutos Universitarios de Investigación en Ciencias Ambientales y Afines, celebrado en Zaragoza. Entre las primeras acciones de la red figuran la creación de un repositorio documental conjunto, la identificación de nuevos centros que puedan sumarse a la iniciativa, la difusión coordinada de información científica de calidad y la elaboración de una base de datos de sectores de transferencia.

«Nuestro compromiso es avanzar no solo en la investigación básica, sino también en la transferencia del conocimiento, aplicando los resultados científicos a distintos ámbitos de la sociedad. Ese es el espíritu de la Red Rima», destacó el director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de León, Eduardo García Ortega.