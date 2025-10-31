Los 'neorrurales' tensionan con su turismo al entorno tradicional de León

Publicado por M. J. M. León Creado: Actualizado:

El cambio de tendencia en los clientes de los establecimientos de turismo rural de la provincia se ha dejado notar claramente en el mes de septiembre, que ha registraro un preocupante descenso de la afluencia de viajeros nacionales, a pesar del buen tiempo, y sin embargo se ha colocado entre las preferencias de los viajeros extranjeros. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mes pasado fue el peor septiembre de los últimos tres ejercicios en cuanto a la afluencia de visitantes españoles a las casas rurales de la provincia, con 4.631. Eso es prácticamente la mitad que hace dos años, y está muy por debajo de las cifras registradas el año pasado.

En cambio entre los turistas extranjeros la afluencia ha crecido con fuerza: más que duplicó las cifras de los dos años anteriores, hasta situarse en 5.421 viajeros el mes pasado. En cambio las pernoctaciones siguen siendo un punto débil de este coletivo, apenas se quedaron una noche en la provincia. Los españoles, sólo dos de media.

Entre los viajeros en conjunto cae también la ocupación en los apartamentos turísticos, mientras crece el uso de los campings entre los españoles, hasta ocupar casi 3.000 plazas el mes pasado.