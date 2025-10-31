Cuando León peregrina a Puente Castro

La concentración de visitantes durante la festividad de Todos los Santos, sus vísperas y día posterior, obligan al Ayuntamiento de León a tener que diseñar un operativo especial de movilidad y seguridad. Con una afluencia de decenas de miles de personas desplazadas en estas jornadas hasta el cementerio de Puente Castro, el consistorio, en colaboración con Serfunle, pone en funcionamiento una ampliación del horario, refuerza el personal de atención, establece servicios especiales de autobús y habilita accesos y espacios de aparcamiento.

El cementerio aumenta desde este viernes y hasta el domingo el horario una hora. Las instalaciones estarán abiertas desde las 09.00 a las 18.30 horas. Dentro de esta franja de atención, el camposanto de Puente Castro dispondrá además de misas en la capilla: el 1 de noviembre, a las 12.00 y las 17.00 horas, y el 2 de noviembre, a las 17.00 horas. Para que no se amontonen los visitantes en la puerta principal, el recinto contará con cinco accesos adicionales: por el patio de San Juan, condicionado, por San Marcos, por el patio de Santiago, por San José y por San Francisco. En todos se controlará la entrada para atender a un aforo total de 9.654 personas.

Con cerca de 200 agentes de la Policía Local como principal referencia, auxiliados por la agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil y un punto de atención de primeros auxilios de Cruz Roja, el dispositivo de movilidad y seguridad intentará facilitar los tránsitos hasta el camposanto municipal. Dentro de esta organización, en la avenida San Froilán no se podrá aparcar, pero se dispondrá una área de estacionamiento en el estacionamiento sur del cementerio con 595 plazas. Si se desbordara, como apuntan desde el consistorio, se establecerán otros alternativos: el del «centro comercial de la avenida La Lastra, con capacidad para más de 200 coches y el de las instalaciones deportivas de Puente Castro de casi 400 plazas».

Para quien decida optar por el transporte público habrá dos servicios especiales. Una de las líneas cruzará desde la plaza de Juan de Austria, en las inmediaciones de Las Ventas, hasta cementerio, mientras que la otra ruta diseñada a ejemplo de los años anteriores comunicará el camposanto con la glorieta Carlos Pinilla. En ambos casos, como detallaron desde el Ayuntamiento de León, «el precio del billete será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos». Los autobuses municipales comenzarán su funcionamiento desde las 10.00 horas y la frecuencia será cada hora, salvo el día 1 de noviembre que se atenderá al paso cada 30 minutos.