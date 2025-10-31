El Pleno del Ayuntamiento de León reclama al Gobierno acabar con “el agravio” del peaje de la autopista Asturleonesa

Con rango de “declaración institucional”, gracias a la unanimidad de todos los grupos políticos, el Ayuntamiento de León aprobó “instar al Gobierno de España a aplicar las medidas necesarias para la eliminación del pago del peaje de la autopista entre León y Asturias, autopista Luna-Huerna (AP-66), y la recuperación inmediata de la concesión para transformar la vía de altas prestaciones en una carretera gratuita que facilite las conexiones entre Asturias y León”.

El acuerdo defiende que “existen, sin duda, precedentes de la eliminación de las cuotas de paso ya que entre los años 2018 y 2021, el Estado eliminó el peaje de un total de 1.084 kilómetros de carreteras de peaje en Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana, alegando la seguridad en la comunicación y el aumento en el flujo de los vehículos en las vías convencionales debido al coste del pago, y coincidiendo con el fin de los contratos de adjudicación de la concesión”.

Pero, además, como se señala en el declaración institucional, “el pasado año, el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico indicó que la eliminación progresiva de los peajes en las autopistas españolas se ha convertido en una prioridad para el Gobierno central”. “Sin embargo, dos tramos esenciales para las comunicaciones de los leoneses siguen gravados por la concesión, la autopista que une León con Asturias y la vía entre la capital y Astorga”, apostilla el documento.

En la argumentación, los grupos políticos del Ayuntamiento de León insisten en que “la autopista AP 66, conocida como autopista del Huerna, constituye el eje principal de comunicación entre León y el Principado de Asturias, altamente frecuentada para el transporte de mercancías como eje de salida de las mercancías leonesas hacia los puertos del Cantábrico”. Esto hace que “el peaje en esta vía esencial para la actividad económica genere un agravio respecto a otros territorios sin gravamen”, mientras que “el establecimiento de bonificaciones para el pago de los peajes no es suficiente ya que aún son miles los vehículos que, en cada jornada, recurren a las vías convencionales por el alto coste del canon”.

La liberación del peaje “tendría importantes consecuencias positivas para la comunicación entre la Región Leonesa y la región asturiana siempre conectadas y unidas por importantes vínculos históricos, económicos, sociales y culturales”.

“El mantenimiento del peaje en las vías de pago de la provincia de León supone un importante daño para la economía de la ciudadanía leonesa, complicando el desarrollo económico y demográfico del territorio y generando un agravio con otros territorios”, sentencian los partidos políticos en León, que demandan “la eliminación del pago para garantizar las mismas condiciones de movilidad que en otros territorios”.

El texto insté además en que “la eliminación del pago del peaje, en una vía en la que se producen más de 4 millones de traslados al año, garantizaría una mayor seguridad en las comunicaciones, una reducción del tiempo de viaje y un incremento del número de conexiones, esenciales para el desarrollo económico de ambas regiones”.