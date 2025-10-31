El precio de los huevos sigue el camino de EE UU: un huevo, un dólar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cesta de la compra sigue siendo motivo de preocupación para los hogares españoles. En las últimas semanas, los consumidores enfrentan una nueva escalada en el precio de los huevos, un alimento básico que ya experimentó importantes subidas a principios de este 2025. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el incremento resulta especialmente alarmante en las categorías más asequibles, donde la docena de huevos categoría M de jaula o suelo cuesta un euro más que hace apenas seis meses. No hay más que salir a los supermercados de León para confirmarlo.

Esta situación se enmarca en una tendencia inflacionista sostenida que afecta a productos esenciales de la dieta mediterránea tradicional en España. Los huevos, considerados una alternativa económica a la carne o el pescado, han dejado de ser la opción accesible que representaban hace apenas unos años, generando inquietud entre los consumidores que temen un escenario similar al vivido recientemente en Estados Unidos, donde el precio llegó a situarse en un dólar por unidad.

El incremento de precios no ha sido homogéneo. Mientras que los huevos más económicos han experimentado un aumento de un euro por docena desde la primavera de 2024, los huevos camperos han subido 73 céntimos y los biológicos 48 céntimos. Las estadísticas reflejan una realidad preocupante: las categorías de menor coste han sufrido el impacto más severo, con un incremento del 137% para los huevos M de suelo o jaula desde la primavera de 2021, y del 119% para los huevos L más baratos en el mismo periodo.

El mercado del huevo en cifras

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el año 2025 comenzó ya con precios elevados que, tras un breve descenso, retomaron una tendencia marcadamente ascendente. Esta situación refleja el carácter estacional del precio del huevo, aunque el incremento registrado desde mediados de septiembre ha sido particularmente notable, asociado a un desajuste temporal entre oferta y demanda.

En la semana del 13 al 19 de octubre de 2025, el precio de los huevos de jaula se situó en 294,41 euros por 100 kg, lo que supone un incremento del 1% respecto a la semana anterior y un impactante 43,3% más que en la misma semana de 2024. Esta cifra representa un 90,9% por encima del precio medio de los últimos cinco años. Para los huevos de suelo, el precio alcanzó los 315,79 euros por 100 kg, con un aumento del 0,1% semanal, mientras que los huevos de gallinas camperas se situaron en 298,28 euros por 100 kg, experimentando un ligero descenso del 0,6%.

A nivel europeo, la situación no es mucho mejor. El precio medio se estableció en 277,21 euros por 100 kg, con un incremento del 2% semanal y del 27,8% interanual. Los datos más recientes, correspondientes a la semana del 20 al 26 de octubre, muestran nuevos aumentos en todas las categorías, destacando los huevos tipo campero con un incremento del 6,05%, seguidos por los de jaula acondicionada (3,16%), los ecológicos (2,67%) y los de gallina suelta en gallinero (2,06%).

Las causas detrás del encarecimiento

El análisis de la OCU identifica cuatro factores principales que explican el actual panorama de precios. En primer lugar, el aumento de los precios en origen que comenzó a principios de 2022 y que, tras varias fluctuaciones, experimentó un nuevo repunte a finales de 2024, intensificándose desde febrero de 2025. Esta evolución evidencia el denominado "efecto pluma y cohete", donde las subidas se reflejan inmediatamente en el precio final, mientras que las bajadas tardan en llegar al consumidor, si es que lo hacen.

El segundo factor lo constituyen los brotes de gripe aviar que han afectado a numerosas granjas españolas, obligando al sacrificio de millones de ejemplares y reduciendo significativamente la oferta. Esta situación, que ya provocó una crisis similar en Estados Unidos, ha contribuido al encarecimiento del producto en el mercado nacional.

En tercer lugar, se identifica un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, cada vez más sensibilizados con el bienestar animal, lo que ha modificado tanto sus preferencias como la oferta de los supermercados. Esta evolución se refleja en las estadísticas: si en 2016 el 93% de las gallinas en España estaban enjauladas, en 2024 ese porcentaje se redujo al 67%.

Por último, el margen de los intermediarios juega un papel crucial. Los huevos, como producto básico y a menudo utilizado como "gancho" comercial, presentan precios muy similares en todos los principales supermercados, con subidas homogéneas que trasladan directamente la evolución de los precios en origen. La resistencia a recortar márgenes, trasladando rápidamente los incrementos pero no las bajadas, contribuye significativamente a la situación actual.

Perspectivas y posibles soluciones

Aunque los precios en origen parecen haberse estabilizado en los últimos días, la incertidumbre sigue siendo elevada y depende de múltiples factores. La OCU advierte que, sin medidas adecuadas, podrían producirse nuevas subidas que afectarían especialmente a los consumidores más vulnerables.

Frente a esta situación, la organización reclama mayor transparencia en los precios y la implementación de medidas específicas de protección para los hogares con menos recursos económicos. La evolución del mercado durante los próximos meses será determinante para evaluar si estamos ante una crisis coyuntural o ante un cambio estructural en el mercado del huevo que obligará a replantearse tanto las estrategias de producción como los hábitos de consumo en España.

Los expertos coinciden en señalar que la combinación de factores ambientales, sanitarios y económicos hace prever que los precios no volverán a los niveles anteriores a corto plazo, lo que plantea importantes desafíos tanto para el sector productor como para los consumidores, especialmente en un contexto inflacionario que afecta a múltiples productos básicos.