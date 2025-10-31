León pide recuperar el horario del tren a Palencia que Renfe cambió "sin aviso"

Pasajeros a la espera en los andenes exteriores de la estación de tren de León.ramiro

Los grupos políticos del Ayuntamiento de León se unieron en el Pleno de este viernes para reclamar a Renfe, Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que «se recuperen los horarios originales del tren con salida en León a las 08.00 horas o la habilitación de parada en Palencia del tren con salida de León a las 07.42 horas».

El acuerdo critica que la empresa estatal ha retrasado «15 minutos sin previo aviso» la salida del tren de las 08.00 horas, lo que afecta a «un grupo de trabajadores y trabajadoras, principalmente docentes, aunque también de otros sectores, residentes en León y que diariamente se ven obligados a desplazarse a sus puestos de trabajo en Palencia».

El cambio «se ha producido sin previo aviso ni justificación oficial, dejando a numerosas personas sin una alternativa de transporte público viable". "Si bien existe un tren procedente de Asturias con salida de León a las 07.42 horas, dicho tren no realiza parada en Palencia, lo que impide su utilización por parte de estos trabajadores", se apunta.