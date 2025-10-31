Carlos García Rioja será el pregonero de la Semana Santa 2026 en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carlos García Rioja pronunciará el pregón de la Semana Santa de León 2026, que tendrá lugar el 21 de marzo próximo en el Auditorio de la capital, tras la decisión de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, que salda una vieja deuda moral.

Hermano de cuatro penitenciales leonesas ─Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Angustias, Minerva y Redención, por estricto orden de carta de pago─ desde hace más de tres décadas, sin duda su faceta más prolífica es la de estudioso y divulgador de la Semana Santa, principalmente sobre el papel, como infatigable articulista ─ha escrito para la práctica totalidad de las revistas de las cofradías y hermandades leonesas─, pero también desde la dirección de publicaciones. Así, coordinó la de Angustias y posteriormente la de las Siete Palabras, siendo también el creador y director de Pregón y Guion, editadas por la Junta Mayor durante más de un lustro.

Fundador de la asociación La Horqueta y presidente de la misma durante una década, conferenciante, pregonero, presentador de espacios televisivos como ¡Capillos abajo!… Su compromiso y vinculación con las cofradías de León es tal que ha sido autor del Pregón a Caballo de las Siete Palabras, del de Resurrección, mantenedor de la Ronda Lírico-Pasional del Desenclavo y pregonero del Gran Poder, amén de intervenir en no pocos actos y presentaciones.

Siempre con la Semana Santa como epicentro, ha escrito seis libros, dos de ellos en solitario. En el último aparecido hasta la fecha, 75 años juntos, llevó a cabo un exhaustivo repaso del devenir histórico de la Junta Mayor que aglutina a todas las cofradías y hermandades leonesas. Y es que ha dedicado buena parte de su vida a la celebración pasional, especialmente a la de la capital, pero también a la de toda España, a través de los Encuentros Nacionales de Cofradías, en los que participa desde 1996, aportando ponencias y comunicaciones. También escribiendo para revistas de diferentes localidades, desde Zamora a Tarragona, pasando por Cartagena, Gandía o Granada, por citar solo algunas.

No en vano, ha estado inmerso en la organización de distintos eventos de este tipo, como los Encuentros Nacionales celebrados en Ciudad Real y León ─en este último ejerció de secretario─ o el Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno que tuvo lugar en nuestra ciudad en 2011.

Por si fuera poco, ha cultivado la literatura y la fotografía ligadas a la Pasión, siendo merecedor de diversos premios en ambas vertientes: de relato y de cartelería, tanto dentro como fuera de nuestra ciudad. A todas estas facetas, en este 2025 ha unido la de comisario de la exposición celebrada en el Museo Diocesano y de Semana Santa, ‘Dos décadas dando que hablar’, culminada con la edición de un catálogo, igualmente bajo su coordinación.

En suma, un papón leonés que vive como pocos no solo los días santos y cuanto estos suponen y representan, sino una celebración que, para él, lo es todo durante el año, del Domingo de Resurrección al Viernes de Dolores.