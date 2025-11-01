La cibercomandancia recibe 14.000 denuncias en tan solo cuatro meses

Los responsables del Banco Iberoamericano de Desarrollo se formaron sobre el sistema de denuncias On-Red.dl

La Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de la Guardia Civil, que se puso en marcha el pasado mes de julio y que tiene su sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en la capital leonesa, ha gestionado más de 14.000 solicitudes de denuncia y otras comunicaciones en sus primeros cuatro meses de funcionamiento.

La sede electrónica y la página web de esa «cibercomandancia» permite presentar denuncias sobre siete tipologías delictivas diferentes, como daños, hurtos, pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, sustracción de vehículos, sustracción en el interior de vehículo y cargos fraudulentos con tarjetas bancarias y otros medios de pago electrónico.

Entre las funciones de esta Oficina Nacional de Recepción de Denuncias está también la recepción, gestión y tratamiento conjunto de la entrada de información sobre ciberestafas, ciberataques y pornografía infantil telemática.

Visita

Una delegación del Banco Iberoamericano de Desarrollo visitó las instalaciones del Incibe, donde recibieron información detallada sobre el tipo de denuncias electrónicas que gestiona la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de la Guardia Civil, denominada On-Red. Es la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, integrada por guardias civiles especialistas, que está operativa 24 horas, todos los días de la semana.

Los ciudadanos pueden presentar las denuncias telemáticamente sin necesidad de acudir a una instalación oficial, lo que facilita la gestión especialmente en zonas poco pobladas y con núcleos urbanos dispersos. Hasta ahora se podía realizar una denuncia telemática, pero requería la ratificación en un puesto de la Guardia Civil.

El ciudadano puede acceder a la sede electrónica de forma directa o bien desde la web corporativa de la Guardia Civil. El acceso a los formularios específicos debe realizarse a través del sistema Cl@ve, que permite identificar de forma inequívoca al denunciante e informarle de los derechos que le asisten.