Brutal accidente a la altura del Reino de León

Ha salvado la vida de milagro. Un aparatoso accidente registrado este sábado, 1 de noviembre, en la avenida de Fernández Ladreda, a la altura del Estadio Reino de León, se ha saldado sin heridos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León, a pesar de la crudeza de las imágenes, en las que se ve como la valla contra la que chocó rompe el parabrisas y se mete dentro del vehículo.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 07.22 horas de este sábado y según se puede ver en las imágenes que han compartido a través de redes sociales los Bomberos de León, un turismo ha impactado contra la valla metálica situada en la mediana de la calzada, que ha atravesado la luna del vehículo.