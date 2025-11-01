Brutal accidente a la altura del Reino de León

Diario de León

Así quedó el coche tras estamparse contra la valla

Redacción
León

Ha salvado la vida de milagro. Un aparatoso accidente registrado este sábado, 1 de noviembre, en la avenida de Fernández Ladreda, a la altura del Estadio Reino de León, se ha saldado sin heridos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León, a pesar de la crudeza de las imágenes, en las que se ve como la valla contra la que chocó rompe el parabrisas y se mete dentro del vehículo. 

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 07.22 horas de este sábado y según se puede ver en las imágenes que han compartido a través de redes sociales los Bomberos de León, un turismo ha impactado contra la valla metálica situada en la mediana de la calzada, que ha atravesado la luna del vehículo.

