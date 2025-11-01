La ULE y el IES Juan del Enzina inician en octubre las prácticas en una finca experimental

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León y el IES Juan del Enzina de León han arrancado este mes de octubre la séptima promoción de alumnos que desarrollará sus prácticas en la finca experimental de la EIAF, situada en la localidad leonesa de Armunia.

La promoción, que comenzó en 2019, ha acogido a 20 alumnos por curso para que utilicen la finca de 16 hectáreas que la EIAF destina a la docencia e investigación agraria desde hace más de medio siglo, según ha informado la Universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas actividades implican colaborar con el personal de campo de la EIAF en tareas de mantenimiento de la finca, lo que permite a los alumnos realizar tareas complementarias de prácticas de agrojardinería.

Las actividades realizadas en la Escuela complementan la formación teórica para la obtención de la competencia general del título que consiste en elaborar composiciones con flores y plantas y realizar operaciones auxiliares en cultivos y la producción de plantas en invernaderos o en centros de jardinería

También, los alumnos colaboran en la preparación del terreno y en la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, donde observan las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

Este campo de prácticas cuenta con parcelas sembradas de diferentes cultivos herbáceos, una plantación de lúpulo, árboles frutales y un jardín botánico con especies ornamentales e invernaderos dedicados a la docencia y a la investigación.

La colaboración entre la Universidad de León y el IES Juan del Enzina, renovada por cuatro años más en el curso 2023/24, ha contribuido en el desarrollo de las actividades del ciclo de FP Básica Especial y ha optimizado los recursos materiales y humanos de ambas instituciones.