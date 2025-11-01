El leonés, conocido como el 'Maquiavelo español' que fue embajador en Inglaterra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diego Sarmiento de Acuña, el I Conde de Gondomar, fue un destacado noble y diplomático español que vivió entre los siglos XVI y XVII (nació el 1 de noviembre de 1567 en Astorga y murió el 2 de octubre de 1626 en Haro).

Desempeñó un papel crucial como Embajador de España en el Reino de Inglaterra durante dos periodos (entre 1613 y 1618, y de 1620 a 1622), bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV.

Fue famoso por su gran destreza política, ganándose la amistad del rey Jacobo I de Inglaterra. Su labor diplomática fue clave para mantener la paz entre España e Inglaterra en ese tiempo, logrando importantes acuerdos para la Corona española. Por su astucia, fue apodado el "Maquiavelo español".

Ocupó diversos cargos importantes, incluyendo: Gobernador de la fortaleza de Baiona, Corregidor de Toro y Valladolid y Miembro del Consejo de Estado a partir de 1623.

Además de político, fue un gran erudito y un ferviente amante de los libros, llegando a reunir una de las bibliotecas privadas más importantes del siglo XVII.

Estuvo al frente de la defensa de las costas gallegas contra los ataques del corsario Francis Drake y se involucró activamente en la política de la región.