El leonés, conocido como el 'Maquiavelo español' que fue embajador en Inglaterra
Diego Sarmiento de Acuña fue una figura central en la diplomacia de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna
Diego Sarmiento de Acuña, el I Conde de Gondomar, fue un destacado noble y diplomático español que vivió entre los siglos XVI y XVII (nació el 1 de noviembre de 1567 en Astorga y murió el 2 de octubre de 1626 en Haro).
Desempeñó un papel crucial como Embajador de España en el Reino de Inglaterra durante dos periodos (entre 1613 y 1618, y de 1620 a 1622), bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV.
Fue famoso por su gran destreza política, ganándose la amistad del rey Jacobo I de Inglaterra. Su labor diplomática fue clave para mantener la paz entre España e Inglaterra en ese tiempo, logrando importantes acuerdos para la Corona española. Por su astucia, fue apodado el "Maquiavelo español".
Ocupó diversos cargos importantes, incluyendo: Gobernador de la fortaleza de Baiona, Corregidor de Toro y Valladolid y Miembro del Consejo de Estado a partir de 1623.
Además de político, fue un gran erudito y un ferviente amante de los libros, llegando a reunir una de las bibliotecas privadas más importantes del siglo XVII.
Estuvo al frente de la defensa de las costas gallegas contra los ataques del corsario Francis Drake y se involucró activamente en la política de la región.