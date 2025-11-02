El tiempo en León esta semana: llega el otoño con lluvias y descenso de mínimas

Una persona se protege del frío en la ciudad.Fernando Otero Perandones

La semana arranca en la capital leonesa marcada por un tiempo variable, con días de estabilidad inicial para dar paso a un notable aumento de la inestabilidad y las precipitaciones a mitad de semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los leoneses deberán preparar el paraguas y el abrigo, ya que se espera un claro contraste entre las temperaturas diurnas, que se mantendrán suaves, y unas mínimas que descenderán notablemente.

Lunes y Martes: Estabilidad y Temperaturas Suaves

La semana comenzará con un ambiente más tranquilo. Las jornadas del lunes 3 y martes 4 de noviembre se esperan con predominio de cielos con nubes y claros. Temperaturas Máximas: Se mantendrán agradables, rondando los 15 grados e incluso subiendo hasta los 17 grados

Martes. Temperaturas Mínimas: Ya se notará el frío matinal, con valores que bajarán hasta los 13 grados en la madrugada del lunes y los 5 grados el martes.

De Miércoles a Viernes:

Vuelven las Lluvias. El punto de inflexión llegará a partir del miércoles 5 de noviembre, con la entrada de un frente que dejará cielos más cubiertos y alta probabilidad de precipitaciones. Lluvia moderada (Alta probabilidad). 17 grados de máxima y 7 de mínima. Se esperan las lluvias más activas de la semana.

Jueve: Lluvia débil y chubascos. 14 grados de máxima y 4 de mínima. Descenso de la máxima y mantenimiento de inestabilidad.

Viernes: Lluvia débil (Probable). 12 grados de máxima y 2 de mínima. Descenso generalizado de temperaturas, ambiente frío.