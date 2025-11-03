Para dar voz a los que no la tienen

La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en León se ha convertido en una de las primeras en utilizar un sistema de pictogramas para prestar la atención adecuada a las personas con problemas de comunicación, según se destaca en un informe de la Fiscalía Provincial de León, que resalta la importancia de este tipo de prácticas para la atención adecuada a personas con autismo, discapacidad, migrantes o extranjeros, entre otros ejemplos.

La provincia ha sido pionera en ofrecer la posibilidad de que las víctimas con dificultades graves, auditivas y sensoriales sean informadas con un cuaderno de comunicación con pictogramas ante la policía, a fin de entender el proceso y lograr accesibilidad cognitiva. “Se valora el hecho de hacer uso de ello a futuro en diligencias de investigación preprocesales y en los juzgados”, resalta el informe.

Para ello, se han utilizado los pictogramas del Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasac) y se ha incluido terminología básica relacionada con el ámbito policial, así como una serie de secuencias frecuentes en este contexto y procedimientos que se suelen llevar a cabo (por ejemplo traslado a comisaria o a un hospital, denuncia, saber qué y cómo ha pasado, etc.).

El manual de instrucciones del cuaderno de pictogramas explica la importancia de contar con las familias de las víctimas o los responsables de las personas afectadas. Es necesario tener siempre con el apoyo de estas personas, ya que son las que más facilidad tienen para comunicarse con la persona afectada. También recomienda hacer uso de la información que faciliten en el caso de que se encuentren en el lugar de los hechos o en el caso de que se pueda contactar con ellas por cualquier otra vía.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

El sistema de funcionamiento es muy sencillo. En el atestado se hace constar el uso del cuaderno de comunicación con pictogramas para la recogida de información. Las secuencias de pictogramas están referenciadas con letras y los pictogramas con números. Podría hacerse constar, por ejemplo: «Al preguntar ¿quién ha sido? El denunciante señala como autor el pictograma 1, que corresponde a la figura de un hombre y como color de piel el número 6 (blanco)».

Resulta incluso entrañable el código de consejos que se sugiere a los agentes encargados de este tipo de trámites para una mejor conexión a la hora de comunicar con la víctima. Recomienda a los agentes ser parte activa en la conversación, explicar lo que ocurre, acordar un código para las respuestas sí/no, hacer preguntas cerradas para que la persona pueda responder señalando un pictograma, señalar los pictogramas al mismo tiempo que se van nombrando, preguntar el color de los pictogramas en blanco y negro, dejar tiempo para que la persona señale el pictograma, recomienda que una vez que lo ha señalado, es conveniente repetir en voz alta el pictograma seleccionado, esto ayuda a verificar su respuesta.

LENGUAJE CLARO

También llama la atención sobre la necesidad de utilizar un lenguaje claro y sencillo, pero no infantilizado, hablar despacio usando un tono de voz calmando, situarse a la altura de la víctima y mirarle le a los ojos mientras se le habla, llamar su atención con delicadeza para que mire al agente, apoyar el lenguaje oral con gestos naturales e intuitivos, y finalizar siempre con la secuencia de pictogramas que dice: “¡Gracias, lo has hecho genial!”.

La Fiscalía destaca que la nueva redacción del artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conduce a un especial empeño a facilitar la comprensión de las personas con discapacidad teniendo en cuenta sus necesidades, “por lo que habrá que trabajar en recursos tales como el uso de la lectura fácil”, recoge el informe.