La comida para gatos provoca moho y malos olores en el colegio Lope de Vega

Los restos de comida para gatos depositados en el recinto del centro están provocando la aparición de moho, suciedad y malos olores.

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha reclamado este lunes al equipo de Gobierno del PSOE una solución urgente ante la situación de insalubridad que se está produciendo en el patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

La edil de UPL, Sheila Fernández, ha advertido de que se está depositando comida para gatos dentro del recinto del centro educativo, lo que está provocando la aparición de moho y un evidente foco de suciedad y malos olores, además de suponer "un riesgo sanitario en un espacio en el que a diario juegan y conviven decenas de niños".

La leonesista ha mostrado su preocupación por que este entorno escolar se vea afectado por este tipo de situaciones que pueden derivar en "problemas de salud pública", y ha recordado que desde el Ayuntamiento existe un plan destinado al control de colonias felinas, desconociendo los mecanismos de supervisión que se están llevando a cabo.

Ante esta situación, desde UPL se ha instado al equipo de Gobierno a adoptar medidas inmediatas para restablecer la limpieza y salubridad del patio de dicho colegio y reforzar los controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otros puntos de la ciudad, especialmente en puntos sensibles como colegios.

"Defender el bienestar animal no está reñido con garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los entornos escolares", ha puntualizado Fernández.