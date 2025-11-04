Frustración frente al futuro del turismo rural

Publicado por Jesús del Río | Secretario general de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) Creado: Actualizado:

Pocas actividades económicas generan tanta riqueza en el territorio como lo hace el turismo. Afirmación contundente y rotunda de quien lleva ya más de 25 años vinculado al sector turístico, y 15 años pisando el terreno y padeciendo en sus propias carnes lo que se hace – y peor aún, lo que no se hace– en un territorio rico en patrimonio natural, cultural, etnográfico, gastronómico…

Esa actividad económica, el turismo rural, es mucho más que una casa en un pueblo, es el sustento de la familia que la regenta, pero también del resto de empresas del entorno que gracias a esos “domingueros”, mochileros, turistas, excursionista… o como les quieran denominar “hacen su particular agosto” en esos momentos del año, en el que los pueblos tienen caras nuevas que sumar a las pocas locales, que aún sobreviven a esa despoblación del entorno rural que tanto preocupa a los políticos, aunque poco hacen para revertirlo.

Cuando un nuevo viajero llega al territorio consume, y por lo tanto el dinero se mueve. Reposta combustible, compra pan y chorizo (de León por supuesto) para el bocadillo. Visita (el exterior) del museo o el centro de interpretación de turno, que iba a ser el motor de desarrollo económico de la zona y en el que se han gastado un par de millones de los fondos Next Generation o de ‘transición ecológica’. Aunque luego se han olvidado de destinar una pequeña partida económica para mantenerlos abiertos todo el año, o al menos en los momentos en los que mayor número de visitantes acude a la oficina de turismo (si es julio o agosto porque si va en el puente de diciembre, uno de los de mayor ocupación del año, se encontrará el cartel de “Volvemos en verano”).

Ojo si el niño pequeño se pone malo y tenemos que parar a comprar en la farmacia Apiretal, o que se pinche la rueda y tengamos que ir al taller mecánico más cercano (si lo hay, claro) … Y ese es movimiento económico que se queda en el territorio, y que se mueve con otras actividades al fijar población.

Estos 15 años como promotor de turismo rural en León e integrante de asociaciones de ámbito provincial, regional y nacional, me han servido para conocer y reunirme con políticos y técnicos de todos los colores habidos y por haber, llenos de buenas palabras e intenciones, pero con pocos hechos. Centrados una y otra vez sobre todo en lo que según ellos son los motores turísticos de nuestro territorio, ahí están la Cueva de Valporquero, Medulas, Picos de Europa… A los que hay que sumar estaciones de esquí, que cada vez abren más tarde y cierran antes, y durante el periodo de apertura también se cierran por falta de mantenimiento e inversión. No entra en sus planes promocionar otros espacios o atractivos turísticos.

¿Qué pasa con el resto del territorio de León? ¿Qué pasa con otras comarcas, que, si bien no tienen esa innegable y extraordinaria cueva, tienen otros atractivos turísticos? La respuesta es clara. No pasa nada, y no lo digo yo, lo dice la propia web del Consorcio Provincial de Turismo de León, donde no hay rastro de estas otras propuestas, o en la que en el apartado de novedades aparecen noticias del año 2024 informando de una exposición que ya ha finalizado hace más de 8 meses.

Una web –plataforma turística, cómo la ha denominado la Diputación en el anuncio de licitación de octubre de 2021, que fue adjudicada en octubre de 2022 y presentada en enero de 2025– que tras casi 24 meses de desarrollo y aproximadamente 28.500 euros de importe de adjudicación, carece de contenido de interés para un turista que se quiere informar antes y durante su estancia en nuestro territorio.

Enfado, ira, frustración… Son los sentimientos que te invaden cuando ves esto y otras actuaciones de quienes tienen el poder pero no hacen nada al respecto, salvo blindarse su posición y ascender en el partido para llegar a Valladolid o Madrid y garantizarse una pensión vitalicia digna.

León, con 7 Reservas de la Biosfera –entre ellas los Ancares Leoneses-, un parque nacional (el primero de España), un parque natural, un parque regional, dos monumentos naturales,… Sin olvidar zonas Zepa y LIC protegidos muchos ellos por la Unesco. La provincia posee suficientes recursos y atractivos turísticos para atraer a lo largo del año turistas, sin llegar a generar una masificación que dé lugar a la temida turismofobia.

La pólvora se inventó hace ya mucho tiempo, el turismo rural algo menos. No tienen que inventar nada, y si no encuentran propuestas, sólo tienen que copiar lo que hacen otros, es lo que los ingleses denominan benchmarking (y que tan bien hacen las empresas del IBEX 35 contribuyendo a su permanencia en dicho índice). Otros que año tras año, sin importar la situación económica, las catástrofes naturales o la meteorología, ganan turistas y suman pernoctaciones; promocionan todos y cada uno de los atractivos turísticos de su región, actualizan su web turística cada 2 ó 3 años, y no cada 15 años como hemos hecho nosotros. Traducen la web de manera profesional a varios idiomas, y con presencia en las redes sociales donde miles de seguidores son informados diariamente de las novedades del territorio, y no dos veces a la semana y sólo en Instagram y Facebook cómo hacen desde los perfiles de la administración pública.

También debemos hablar de la Mesa del Turismo, una mesa con una sólida estructura de 750.000 euros impulsada por la Diputación y el Ayuntamiento de León en el año 2020, y que a fecha de hoy se ha reunido una o dos veces, escudándose en que hay comunicación fluida (ejem ejem) con cada una de las asociaciones participantes.

Llámenle Mesa del Turismo o cluster de turismo, pónganle el nombre que quieran, pero es necesario que se reúna y empiece a rodar para que los sectores público y privado trabajen de manera conjunta y coordinada en el desarrollo turístico de nuestra región, como lo hacen en otros territorios próximos.

Es el sector turístico, conformado por empresarios de restaurantes, alojamientos, actividades de turismo activo, bodegas, guías de turismo… Somos nosotros los que estamos pisando día a día el territorio y conocemos de primera mano lo que se mueve. O lo que debería moverse. Consúltennos, no cobramos por ello, reúnanse con nosotros, trabajemos en conjunto para y por el bien de todos, y contribuyamos entre todos a fijar población en el ámbito rural, y que los pueblos dejen de estar cada vez más despoblados.

Este verano ha sido fatídico, León ha sufrido una de las mayores catástrofes naturales de la época reciente con los incendios que asolaron nuestra provincia y arrasaron por completo aproximadamente el 10% de nuestro territorio. Eso provocó una caída notable de los viajeros y pernoctaciones en uno de los meses de mayor ocupación del año y lamentablemente, los alojamientos dejaron de colgar el cartel de completos desde mediados de agosto. Algunos tardarán muchos años en volver a colgarlos, pues cuando se quema el paisaje, se quema el reclamo. A nadie le gusta abrir la ventana de una bonita casa rural por la mañana y ver negro por todos lados.

Esta ha sido la estocada final a un sector, que lleva arrastrando una notable caída de viajeros y pernoctaciones durante los últimos meses, cuando otras regiones de interior siguen creciendo, lo que denota que el turista ha decidido cambiar de destino y no es un problema puramente económico, como algunos interpretan para disculpar su falta de acción eficiente.

Sinceramente, lamento ser pesimista porque no es esa mi personalidad ni carácter, pero tengo pocas esperanzas de que la situación se revierta.