«Vertebrar los territorios periféricos como condición para el desarrollo digital de España»

Publicado por Félix Barrio | Director general del Incibe Creado: Actualizado:

El pasado 21 de octubre tenía la oportunidad de reunirme en Ponferrada con los responsables de la Cátedra de Ciberseguridad Smart-Rural de la UNED en dicha ciudad, la directora de la Ciudad de la Energía-CIUDEN y el presidente del Consejo Comarcal, para analizar la evolución de los proyectos en colaboración que INCIBE desarrolla con estas entidades. Uno de nuestros objetivos en dicha reunión era la generación de empleo en modalidad de teletrabajo aprovechando la conectividad remota y la disponibilidad de talento interesado en trabajar en proyectos digitales.

En particular valorábamos la importancia de expandir las iniciativas desarrolladas a la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT), que aglutina 20 provincias y cuyo nodo central dirige la propia CIUDEN. No se trata sólo de llevar empleo tecnológico a territorios periféricos, como de incorporar al mercado laboral zonas de baja densidad de población que pueden ayudar a recortar la brecha existente de profesionales cualificados en las TIC. Sí, España necesita incorporar decenas de miles de expertos TIC para continuar liderando el crecimiento económico y basado en la digitalización en Europa. Y en este propósito las zonas rurales y periféricas están llamadas a tener un papel de creciente importancia para atraer la inversión pública y privada, particularmente en formación de talento. Así, por ejemplo, en 2025 se han reclutado 52 formadores desde la Cátedra de Ponferrada para tutorizar a más de 11.000 policías y guardia civiles de toda España en cursos de formación en ciberseguridad impulsados por INCIBE, todos ellos en la comarca berciana. Para alcanzar la cifra de 100 formadores, podremos impulsar la red de nodos territoriales RedCIT, ampliando el foco a la formación en ciberseguridad en operadores energéticos, vital para la transformación digital de nuestra red energética. Tenemos 20 años de experiencia en la descentralización y la promoción de acuerdos de colaboración con entidades ubicadas en los territorios con menor densidad de agentes digitalizadores. La vertebración de territorios despoblados se remonta al Plan Oeste que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de modernizar las infraestructuras e impulsar el crecimiento económico en las provincias de León, Zamora y Salamanca a través de un programa que alcanzaba los 1.500 millones de euros, el cual no se culminó por la llegada de la crisis global de 2008, pero en cuyo origen se encuentran muchos de los programas que han llegado hasta la actualidad. Independientemente de que tuviera el éxito previsto o no, constituyó un modelo a seguir en otros planes centrados en priorizar la vertebración de territorios periféricos en torno al desarrollo tecnológico. Pero aún se puede hacer mucho más. En el caso de León y Lugo, que comparten territorios especialmente vulnerables como pueden ser los Ancares y sus subcomarcas, asistimos a la peculiaridad de que son las políticas estatales las que están liderando la modernización tecnológica. En el caso de la inversión y desarrollo tecnológicos, que nos ocupa a entidades como el propio INCIBE, es de nuevo la estrategia estatal la que focaliza en la incorporación de los territorios desvertebrados la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, principalmente la conectividad. Para poder incorporar empleos digitales en estos territorios y completar la transformación digital de la empresa local, es imprescindible mantener la inversión que, en los últimos seis años, se ha multiplicado por diez en infraestructuras digitales y tecnológicas. A modo de ejemplo, Lugo es un caso de éxito en conectividad y desarrollo digital, ámbitos en los que España ha adelantado al resto de países de la UE en infraestructuras y conectividad rurales. De este modo, los 22,4 millones de euros de inversión de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en Lugo han permitido que el 99,61% de la provincia tenga cobertura de 4G Global, y un 80,03% de cobertura 5G Global, a lo que se ha unido el despliegue de la oferta de conectividad de Hispasat para localidades de muy difícil conectividad. En el caso de la provincia leonesa, los porcentajes ascienden al 99,02% y el 88,99% respectivamente. Es un razonamiento muy sencillo, sin conectividad no hay desarrollo digital y sin desarrollo digital no hay crecimiento económico, por ello debemos mantener el impulso. Con la conectividad podremos incorporar más Pymes y profesionales a la transformación digital y este es el compromiso liderado por nuestro Ministerio de Transformación Digital y los organismos que le pertenecen. Gracias al Kit Digital, a fecha de hoy son 62 las pymes con sede fiscal en la provincia de Lugo que están dadas de alta como “agentes digitalizadores”, respecto a 66 en el caso de la provincia leonesa, en conjunto un diez por ciento más de empresas que las censadas hace cinco años. Gracias a este nuevo tejido empresarial, es posible ofrecer soluciones basadas en nuevas tecnologías, y particularmente ciberseguridad, a las escuelas, centros de secundaria y Formación profesional, ayuntamientos, ambulatorios médicos, granjas y explotaciones agrarias, empresas y, en definitiva, ciudadanos y ciudadanas, que necesitan proveedores digitales para no perder el tren del desarrollo tecnológico. Atendiendo a ejemplos como los mencionados, podemos concluir que es imprescindible apostar por incluir los territorios periféricos en la estrategia nacional de desarrollo digital, nos permitirá ser más competitivos, más fuertes en el mundo, pero sobre todo, que nadie se quede atrás en un movimiento de transformación imparable que España debe continuar liderando en Europa.