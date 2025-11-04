«El Noroeste de España se juega hoy el futuro»

Publicado por Javier Vega Corrales | Presidente de la Cámara de Comercio de León Creado: Actualizado:

Llevamos años esperando el desarrollo de las infraestructuras que no llegan, o de proyectos que, una vez anunciados, siguen paralizados, lastrando las oportunidades y provocando con ello desigualdades.

Los cambios tecnológicos nos abren una oportunidad que no podemos dejar pasar para situar al noroeste en el mapa de la modernidad y la competitividad.

Se hace imprescindible atraer empresas y generar un ecosistema que conecte talento, innovación y territorio, siendo este el mejor freno posible a la despoblación.

León cuenta con una posición geoestratégica privilegiada y un emergente tejido de emprendimiento digital que demuestra que el futuro puede diseñarse desde cualquier lugar del mundo.

Pero para que esa aspiración sea una realidad, se necesitan infraestructuras que lo hagan posible. En este contexto, el desarrollo de la Plataforma del Atlántico Noroeste es imprescindible.

Conectar los puertos atlánticos, los corredores ferroviarios y los nodos tecnológicos de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal, permitiría articular un eje atlántico competitivo, sostenible y alineado con los objetivos europeos de cohesión y transición verde.

Es urgente dar prioridad al Corredor Atlántico de mercancías, impulsar el Nodo Logístico Noroeste y desarrollar un plan que permita coordinar las operaciones de los aeropuertos regionales.

El Noroeste español –León, Galicia, Asturias y parte de Castilla y León– se encuentra en una encrucijada histórica. No es sólo una región con un rico pasado, sino un territorio con un potencial inmenso que clama por una conexión real y tangible con el futuro, el punto de encuentro entre tradición y vanguardia, entre el talento local y las oportunidades globales. Es la hora de conectarse al futuro.

Tenemos la oportunidad de convertir este territorio en un eje económico, logístico y tecnológico vital entre la Meseta y el Atlántico. Es el momento de actuar y conectarse al futuro.

El futuro del noroeste no depende de la resignación sino de apostar por la conexión, la innovación y la inteligencia.