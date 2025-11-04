Aparece en Lorenzana el cadáver de un hombre con los genitales cortados con una podadora eléctrica

Un varón de aproximadamente 60 años, de edad, residente en la plaza del estanco de Lorenzana, ha aparecido muerto en las últimas horas en un pozo de la zona, con los testículos cortados para lo cual se habría utilizado una podadora eléctrica. Según las primeras indicaciones, la víctima también presentaría importantes destrozos en el estómago y evisceración abundante, que ya estudian los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia civil.

El hallazgo ha dejado sobrecogida la zona y ha creado numerosas especulaciones, por cuanto en un principio se pensó que podría tratarse de algún tipo de ritual, aunque a tenor de la investigación que realiza la benemérita, se cree que se trata de una venganza, especialmente violenta.

El cadáver fue descubierto el pasado domingo, a última hora de la tarde, y desde entonces se realizan las pesquisas para tratar de recabar pistas con el fin de hallar datos que permitan identificar al autor o autores de tan macabra actuación.

A los investigadores les ha llamado la atención, la brutalidad con la que se ha empleado el ataque contra la víctima. Parte de los genitales de la víctima, quien también se le amputó el pene, se dejaron sobre el brocal del pozo. La zona fue objeto de inspección y el vecindario se ha visto sacudido por la noticia.

La víctima no era una persona especialmente conflictiva, a tenor de los primeros datos. En cualquier caso, se sigue investigando el asunto. [Avance]