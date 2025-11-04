La autopsia al cadáver "con los daños más brutales de los últimos años" en León apunta a un episodio autolítico

La autopsia realizada al cadáver aparecido en la localidad leonesa de Lorenzana describe el hallazgo más sanguinolento que ha conocido en los últimos años al Instituto de Medicina Legal de León y Zamora.

De primera mano, se pensó que la gravedad de las lesiones y la brutalidad con la que se habían cometido, no podía ser obra de la propia víctima. Debido a esta circunstancia, la primera hipótesis que se barajó fuera de la muerte de etiología homicida.

Posteriormente, una vez que se avanzaron en las investigaciones y en las pruebas biológicas, se llegó a la conclusión de que la posibilidad que más enteros gana a medida que pasan las horas es la del episodio autolítico, aunque en cualquier caso, la vivienda permanecía esta mañana precintada por cuanto la Policía Judicial continuará con las investigaciones.

El fallecido había perdido recientemente a su padre y se encontraba en un proceso de depresión aguda, que se había agravado por problemas de salud que le provocaban fuertes dolores. Ya entre los vecinos de la localidad había hablado de quitarse la vida, aunque ninguno de los que consultó este periódico en la mañana de hoy sobre le terreno, en la propia localidad de Lorenzana, ha corroborado esta versión.

Como quiera que no se descarta ninguno de las hipótesis, la Guardia Civil ha decidido precintar la vivienda y mantiene abiertas otras líneas de sonde investigador, aunque en principio parece que lo que más argumentos gana es la del episodio de autolesiones.