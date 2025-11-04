Otro patinete se estrella contra un vehículo, hoy en Eras de Renueva

Las asistencias y la Policía Local, en el lugar de los hechos.M.Á.Z.

Un piloto de un patinete ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a las 1.54 horas en la Avenida del General Gutiérrez Mellado, en el puente sobre el río Bernesga.

Según informa el 112, han colisionado un turismo y el patinete eléctrico. Solicitan asistencia para el conductor del patíne, que es un varón de 24 años, consciente, en principio leve.

Se dio aviso desde el 112 a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia. para atenderle.