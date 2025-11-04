Otro patinete se estrella contra un vehículo, hoy en Eras de Renueva
El piloto es un joven de 24 años que ha resultado herido
Un piloto de un patinete ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a las 1.54 horas en la Avenida del General Gutiérrez Mellado, en el puente sobre el río Bernesga.
Según informa el 112, han colisionado un turismo y el patinete eléctrico. Solicitan asistencia para el conductor del patíne, que es un varón de 24 años, consciente, en principio leve.
Se dio aviso desde el 112 a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia. para atenderle.