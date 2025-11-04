El cielo se iluminará en León con la Superluna del Castor: la más grande y brillante de 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El firmamento de noviembre se prepara para un espectáculo astronómico mayúsculo. El próximo miércoles 5 de noviembre de 2025, la Luna alcanzará su fase llena en un evento que será, además, la Superluna más grande y luminosa de todo el año. Conocida tradicionalmente como la "Luna del Castor", este fenómeno promete noches de observación inigualables.

Aunque el pico de la Luna Llena ocurre a mitad del día, la Luna se verá completamente llena y espectacularmente grande durante toda la noche anterior y la posterior.

La Luna Llena del Castor de 2025 será una Superluna porque coincide con el momento en que nuestro satélite se encuentra en el punto más cercano a la Tierra en su órbita (el perigeo).

Este acercamiento hará que la Luna se perciba aproximadamente un 7% más grande y hasta un 16% más brillante de lo que se ve una Luna Llena promedio. Aunque la diferencia es sutil, la vista de la Luna elevándose sobre el horizonte será impresionante.

El nombre "Luna del Castor" proviene de las tradiciones de los nativos americanos. Marcaba el momento en que los castores finalizaban la construcción de sus madrigueras para el invierno, o cuando los cazadores colocaban las trampas antes de que las aguas de los ríos se congelaran. En otras culturas también es llamada la "Luna del Cazador" o "Luna Helada".

Noviembre ofrece más regalos celestes, aunque la intensa luz de la Superluna podría dificultar inicialmente su visión:

Lluvias de Meteoros:

Táuridas del Sur: Su pico de actividad coincide con la Superluna, entre el 4 y 5 de noviembre. Se caracteriza por ser una lluvia modesta, pero con la posibilidad de producir bólidos (meteoros muy brillantes).

Táuridas del Norte: Máximo alrededor del 12 de noviembre.

Leónidas: Su máximo se espera para la noche del 17 al 18 de noviembre, con hasta 15 meteoros por hora.

Encuentros Planetarios:

La Luna pasará muy cerca del majestuoso cúmulo estelar de las Pléyades (M45) la noche del 6 de noviembre.

Otros acercamientos lunares notables con planetas como Saturno y Júpiter se darán a lo largo del mes.