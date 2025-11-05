San Andrés adjudica en 270.000 € el Plan de Asfaltado de nueve calles y una glorieta

Una de las actuaciones del Plan de Asfaltado será la glorieta de Donantes de SangreDL

Las calles Voluntario Ángel Soto, Juan Pedro Aparicio, Ricardo Gullón, Peregrinos y Limonar de Cuba, donde se ubica el Centro de Referencia Estatal para la atención de personas con discapacidad (CRE), se «cuelan» en el nuevo Plan de Asfaltado que iniciará en 2026 el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, al incluirse como mejoras en la licitación definitiva, que se acaba de resolver y en la que ya figuraban por la fuerte demanda vecinal la calle Heriberto Ampudia, que es una vía de alto tránsito, Antonio Vázquez, la glorieta de Donantes de Sangre, un nuevo tramo de Azorín y parte de la calle La Fuente en Villabalter (entre los números 4 y 8).

Las obras se han adjudicado en 272.000 euros (IVA incluido) y serán financiadas con cargo al Fondo de Cooperación Local.

Este nuevo plan dará continuidad a los trabajos desarrollados en los últimos años para mejorar la red viaria del municipio, incrementando además el número de calles que se beneficiarán de las obras. A través de una serie de mejoras en la licitación, el Ayuntamiento ha podido ampliar el alcance de las actuaciones, incorporando en el contrato varias calles adicionales a las inicialmente previstas.

El proyecto contempla la renovación del firme, la reparación de baches, la adecuación de sumideros y la renovación de la señalización horizontal en diferentes zonas del municipio, seleccionadas conforme a criterios técnicos de deterioro, tráfico y tipología urbana.

solventar baches

El concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, destaca que la adjudicación definitiva de este plan «confirma el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento y la mejora continua del espacio público, priorizando las zonas más deterioradas y las demandas vecinales».

Calvo explica que «hemos logrado ampliar el número de calles incluidas respecto al proyecto inicial, optimizando los recursos disponibles sin aumentar el gasto previsto» y señala que «somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero seguimos dando pasos firmes para garantizar calles más accesibles «, ha añadido.

El Plan de Asfaltado 2026 da continuidad a la senda iniciada por el Ayuntamiento hace dos años, con actuaciones destacadas en el puente de Azorín y la avenida de la Constitución. El Plan de Asfaltado de 2024 permitió actuar en quince calles de Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo y el barrio de Paraíso Cantinas con un presupuesto de 340.347 euros. Arranacaron en la calle La Veguina de San Andrés e incluyeron una serie de actuaciones de bacheado en varios puntos.