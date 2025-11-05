Villaquilambre ofrece talleres insólitos de ciencia del 8 al 15 de noviembre

El Ayuntamiento de Villaquilambre se suma a la celebración del Semana de la Ciencia, organizando una serie de actividades gratuitas dirigidas especialmente a los escolares a partir de 4 años, cuya finalidad es despertar el interés por la ciencia. Durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre se celebrarán cuatro talleres donde los pequeños se acercarán a las prácticas de laboratorio para descubrir el científico que llevan dentro. El salón de actos del colegio de Los Adiles de Villaobispo acogerá a partir de las 10.30 horas el taller Nieve de colores y por la tarde, a partir de las 17.00 horas el de Lucha entre fuerzas, tensión superficial, tierras raras y el vuelo de un avión. Es necesaria inscripción previa en el departamento de Cultura. El día 15, de 16.00 a 18.00, taller de reloj de sol y una observación con telescopio para 60 participantes a partir de 10 años.