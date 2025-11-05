Patrimonio da el permiso definitivo para iniciar la obra de la calle Ancha

Con todas las bendiciones administrativas y contractuales, la obra de reurbanización de la calle Ancha, que abarca desde la plaza de Botines hasta la de Regla, podrá comenzar ya en las próximas semanas. Salvado el permiso de la comisión de Patrimonio, como confirmó este martes la Junta, y santificada la formalización de los contratos con fecha 22 de octubre, la intervención que levantará el eje básico del casco histórico se acaballará entre las fiestas de Navidad y Semana Santa, con todo el condicionante para las principales procesiones que atraviesan por esta vía, e, incluso, se asomará a la temporada de verano, con ocho meses en total de labores.

El plan de obra definitivo se afinará en los próximos días, con todo el comercio y la hostelería de la zona pendiente de las restricciones que afectarán a la caja de sus negocios. Pero ya no hay obstáculo para que las máquinas puedan entrar, como trasladaron desde la Comisión Territorial de Patrimonio, reunida ayer. La intervención, «dividida en tres fases, pretende sustituir los pavimentos existentes por otros con el mismo despiece y colores que los actuales, pero con granito en lugar de mármol, por ser este último material de mayor durabilidad», detallaron.

El documento incide en que «únicamente en el sector denominado plaza de Regla se llevan a cabo sustitución de redes de saneamiento y acometidas». «Todos los elementos escultóricos, barandillas, mobiliario urbano, alumbrado, etcétera, se repondrán tras sustituir los pavimentos en el mismo lugar», apostilla la comisión de Patrimonio, que recuerda que «el Camino de Santiago es coincidente con el primer tramo del sector calle Ancha, por lo que se deberán de prever los desvíos pertinentes durante el tiempo que duren las obras, garantizando el todo momento la seguridad de los viandantes/peregrinos».

La obra tiene además ya confirmadas las empresas, después de la contratación promovida la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). El ente, dependiente de la Junta, abonará el coste con cargo a parte de los impuestos que debe pagar por la construcción de la red de calor prevista en Puente Castro. De esta caja saldrá el pago para los tres lotes, cuya adjudicación suma en bloque 2.689.985,64 euros.

La factura sale de la suma de los lotes. El primero afecta al tramo principal de la calle Ancha, presenta un coste de 1.043.625,64 euros, prevé 8 meses de ejecución y se apunta a nombre de las empresas Consernor y Viacon.

Junto con este contrato aparecen los otros dos, ambos adjudicados a la UTE que conforman Oly, Presa Ibáñez y Geoxa, la empresa liderada por Juan María Vallejo, presidente de la Fele y hermano del exconcejal de Urbanismo con el PP Cecilio Vallejo. Justamente él fue quien, el 9 de septiembre, en la inauguración de la reforma de la plaza Mayor, que ejecutó la misma unión empresarial, le apuntó al acalde, José Antonio Diez, que la obra estaba adjudicada, aunque en esa fecha aún no estaba formalizada de manera oficial porque faltaba documentación que aportar. Suman en total 1.646.360 euros: el primero para la rehabilitación de la plaza de Regla, que se prevé que dure 7 meses, y el segundo para el entorno de Botines, con 5 meses de intervención.