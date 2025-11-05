Cuentas 'tira' de las orejas al Consejo Comarcal del Bierzo y a la Diputación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Cuentas de CyL «tira» de las orejas a la Diputación, al Consejo Comarcal del Bierzo y a los ayuntamientos de Ponferrada y San Andrés del Rabanedo por ser de las pocas instituciones leonesas que no ha rendido cuentas a tiempo, es decir, hasta el pasado 31 de octubre. Y eso que la institución presidida por Mario Amilivia se congratula del «avance» que han experimentado las entidades locales para cumplir con sus obligaciones, con 148 de los 211 municipios de la provincia que presentaron sus cuentas generales en plazo, lo que representa el 70,1%, once ayuntamientos más, con una mejora de 5,2 puntos.

Amilivia también considera «más importante» el paso adelante registrado por las juntas vecinales de la provincia, ya que 833 de las 1.226 registraron a tiempo sus cuentas en el Consejo frente a las 624 del año anterior. La diferencia es notable, 209 pedanías cumplen con el trámite, con 17 puntos porcentuales de mejora.

Sí rindió las cuentas de 2024 en plazo el Ayuntamiento de León, pero no lo han hecho otros, incluso de gran tamaño en la provincia, como los de Astorga, Bembibre, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Ponferrada, Cacabelos, Congosto, Torre del Bierzo, Sariegos, San Jusato de la Vega, Sahagún

El índice de rendición de las mancomunidades y otras entidades asociativas fue de 14 de las 39 en León, se ha mantenido igual que en 2024.

En conjunto, con la salvedad de la Diputación provincial, el balance general de rendición se traduce en 995 cuentas rendidas de un conjunto de 1.478, el 67,3%, con un incremento interanual de casi 15 puntos.

Un dato por encima de la media de la comunidad, donde cumplieron el 66,6% de las entidades locales, lo que representa una mejora de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Amilivia reveló estos datos durante la comparecencia en las Cortes de CyL para presentar los informes de análisis de prestación y asistencia por parte de la Diputación de León y el Consejo Comarcal a los pequeños municipios.

Destacó que se encadenan así dos ejercicios de mejoras consecutivas, después del incremento de 7,8 puntos experimentado el año anterior.

Por provincias, el porcentaje de rendición oscila entre el 76,7% registrado en la provincia de Soria y el 57,7% de la de Burgos. Por tipo de entidad, los ayuntamientos registran un 71,7%, con una mejora de 0,6 puntos y las entidades locales menores alcanzan el 63,4%, con 13,1 puntos de mejora.

Dentro del plazo legalmente establecido no han rendido las diputaciones de León y de Zamora y entre los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, además de Ponferrada y San Andrés, faltan por rendir los de Segovia y Medina del Campo.

El Consejo Comarcal de El Bierzo acumula los 6 últimos ejercicios sin presentar sus números. Precisamente, el presidente del Consejo de Cuentas ya había requirido el pasado lunes a la Diputación de León y al Consejo Comarcal de El Bierzo a que lleven a cabo el «impulso y refuerzo» adecuados.